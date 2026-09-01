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Arctis GameBuds van Steelseries nu verkrijgbaar in Matcha en Yuzu kleuren

LifestyleNieuws 2 Jordy Gerritse 1 september 2026

Arctis Gamebuds

Steelseries’ iconische Arctis GameBuds zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in twee nieuwe kleurtjes. Dit zijn de matcha- en yuzukleuren. Net als voorgaande kleuropties zijn deze earbuds compatibel met consoles, pc, Android en iOS.

Muziek, entertainment, werk en gaming. De veelzijdige earbuds van Steelseries zorgen voor een naadloze ervaring voor al je toepassingen op PlayStation 5, XBOX, Nintendo Switch, pc, tablet en smartphone. Vanaf vandaag ook verkrijgbaar in Matcha en yuzu als onderdeel van de Cozy Collection. Beide varianten hebben een adviesprijs van € 179,99. De nieuwe kleurtjes komen met de nieuwe firmware die dit jaar is bijgewerkt voor een nog stabielere verbinding met je apparaten.

De twee nieuwe kleurtjes komen net op tijd om in de stemming te komen voor de herfst. Mocht je echt helemaal in die sfeer willen komen, verschijnen vandaag ook thumb-grips van Kontrolfreeks in precies dezelfde kleuren, zodat je in afgestemde stijl de herfstdagen door kunt komen.

Meer over Steelseries? Check hier dan onze review over de Arctis Nova Pro Omni. De koning van de gamingheadsets.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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