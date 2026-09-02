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Boosted Actions komen naar Monster Hunter Wilds: Ascendance

Nieuws Jordy Gerritse 2 september 2026

Boosted Actions MHW Ascendance

Monster Hunter Wilds krijgt in 2027 een gigantische uitbreiding met een nieuw hoofdstuk, nieuwe locaties en de toevoeging van Master Rank. Hunters krijgen nieuwe tools om mee te spelen en een van die nieuwe tools is de Boost Bracer voor Boosted Actions.

Boosted Actions in Monster Hunter Wilds: Ascendance geven spelers de mogelijkheid om nieuwe combo’s uit te voeren of verbeterde aanvallen te gebruiken met de wapens die ze al hebben. Boosted Actions komen voor alle 14 bestaande wapens. Hunters krijgen in de uitbreiding een Boost Bracer die ze kunnen opladen door agressief te spelen. Eenmaal opgeladen, kun je de Boost Bracer activeren voor een Boosted Action. Capcom demonstreert enkele mogelijkheden in onderstaande video.

Enkele dingen die opvallen in bovenstaande beelden zijn dat de laatste actie in een Boosted-combo enorm veel stunkracht heeft. Hierdoor kun je monsters tijdelijk afremmen in hun aanvallen. Het timen van een Boosted Action gaat waarschijnlijk een belangrijke rol spelen.

Op het eerste oog lijkt de Boost Bracer minder ingrijpend te zijn dan de klauw uit Monster Hunter World: Iceborne. Met deze klauw kon je monsters minimaal één keer per gevecht volledig vloeren.

Capcom laat fans voor het eerst aan de slag met de uitbreiding tijdens Tokyo Game Show 2026. De kans is aannemelijk dat we de aankomende dagen en weken steeds meer leren over Monster Hunter Wilds: Ascendance.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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