Preview | ANANTA op Gamescom 2026

NetEase Games en Naked Rain Studio werken momenteel nog hard aan de laatste loodjes voor ANANTA, een open-wereld urban RPG die de uitdaging met titels als GTA aan durft te gaan. Wij mochten de nieuwste demo spelen op Gamescom 2026 en vertellen je graag alles hierover!

ANANTA vertelt het verhaal van twee steden en daarmee twee avonturen. Nova City en Chongxiao zijn enorm verschillende metropolissen en geïnspireerd door echte Chinese en Japanse locaties waaronder Shanghai en Tokyo. Wij mochten in de demo twee delen spelen: een ietwat persoonlijker verhalend stuk én een stukje in een stad. In beide delen viel ons van alles op!

Hoge interactiviteit

Over het verhaal mogen we helaas nog niet al te veel vertellen, maar laten we het erop houden dat het personage dat je speelt op een bepaald moment moet vluchten uit haar huis, dat op dat moment wordt overspoeld door vijanden. Daarmee wordt direct duidelijk dat de game een meer Westerse gameplay-ervaring wil bieden, met duidelijke invloeden uit actie-games als The Last of Us. Dat lijkt een belangrijk thema te worden gedurende de hele game. Hoewel de wereld volledig open is en je veel vrijheid krijgt, spelen verhalende en cinematische elementen een grote rol. Juist die combinatie maakt de game behoorlijk onderscheidend van titels als Neverness to Everness.

Van de combat hebben we helaas nog niets gezien of gespeeld, maar we mochten wel uitgebreid aan de slag met verschillende mini-games in een klein stadje. Zo konden we thee zetten, een balletje hooghouden, rondrijden in verschillende voertuigen en eten bestellen. Vooral in die kleine activiteiten valt op hoeveel aandacht er voor detail is. Bestel je bijvoorbeeld eten, dan eet je personage het daadwerkelijk op om het bakje vervolgens weg te gooien. Het zijn misschien kleine details, maar ze zorgen er wel voor dat de wereld een stuk levendiger aanvoelt.

Daarnaast hebben we een flink aantal interessante personages voorbij zien komen. Wat daarbij direct opvalt, is hoe sterk de urban stijl van de game naar voren komt. Dit zie je niet alleen terug in het character design, maar ook in de wereld zelf, waarin verschillende invloeden uit de Chinese en Japanse cultuur duidelijk aanwezig zijn. De game heeft daardoor een sterke eigen identiteit en weet tegelijkertijd een behoorlijk cinematische uitstraling neer te zetten.

Er zijn dan ook genoeg elementen waar we richting de release benieuwd naar zijn. De ontwikkelaar lijkt duidelijk veel aandacht te hebben voor de wereld en de details daarin, en vooral de combinatie van een open wereld, cinematische storytelling en de sterke urban stijl kan de game interessant maken. Wel zijn er op dit moment nog wat ruwe randjes zichtbaar. Zo kwamen we enkele performance problemen, animatie problemen en clipping issues tegen. Gelukkig is er nog voldoende tijd om dit verder te optimaliseren voordat de game verschijnt, dus het wordt vooral interessant om te zien hoe gepolijst het eindproduct uiteindelijk wordt.

Wat we nog niet hebben gezien, maar jij binnenkort wel