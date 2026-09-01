Preview | ANANTA op Gamescom 2026

GamescomPreviews 9 Malvin Schuivens 1 september 2026
NetEase Games en Naked Rain Studio werken momenteel nog hard aan de laatste loodjes voor ANANTA, een open-wereld urban RPG die de uitdaging met titels als GTA aan durft te gaan. Wij mochten de nieuwste demo spelen op Gamescom 2026 en vertellen je graag alles hierover!
ANANTA vertelt het verhaal van twee steden en daarmee twee avonturen. Nova City en Chongxiao zijn enorm verschillende metropolissen en geïnspireerd door echte Chinese en Japanse locaties waaronder Shanghai en Tokyo. Wij mochten in de demo twee delen spelen: een ietwat persoonlijker verhalend stuk én een stukje in een stad. In beide delen viel ons van alles op!
Over het verhaal mogen we helaas nog niet al te veel vertellen, maar laten we het erop houden dat het personage dat je speelt op een bepaald moment moet vluchten uit haar huis, dat op dat moment wordt overspoeld door vijanden. Daarmee wordt direct duidelijk dat de game een meer Westerse gameplay-ervaring wil bieden, met duidelijke invloeden uit actie-games als The Last of Us. Dat lijkt een belangrijk thema te worden gedurende de hele game. Hoewel de wereld volledig open is en je veel vrijheid krijgt, spelen verhalende en cinematische elementen een grote rol. Juist die combinatie maakt de game behoorlijk onderscheidend van titels als Neverness to Everness.
Van de combat hebben we helaas nog niets gezien of gespeeld, maar we mochten wel uitgebreid aan de slag met verschillende mini-games in een klein stadje. Zo konden we thee zetten, een balletje hooghouden, rondrijden in verschillende voertuigen en eten bestellen. Vooral in die kleine activiteiten valt op hoeveel aandacht er voor detail is. Bestel je bijvoorbeeld eten, dan eet je personage het daadwerkelijk op om het bakje vervolgens weg te gooien. Het zijn misschien kleine details, maar ze zorgen er wel voor dat de wereld een stuk levendiger aanvoelt.
Daarnaast hebben we een flink aantal interessante personages voorbij zien komen. Wat daarbij direct opvalt, is hoe sterk de urban stijl van de game naar voren komt. Dit zie je niet alleen terug in het character design, maar ook in de wereld zelf, waarin verschillende invloeden uit de Chinese en Japanse cultuur duidelijk aanwezig zijn. De game heeft daardoor een sterke eigen identiteit en weet tegelijkertijd een behoorlijk cinematische uitstraling neer te zetten.
Er zijn dan ook genoeg elementen waar we richting de release benieuwd naar zijn. De ontwikkelaar lijkt duidelijk veel aandacht te hebben voor de wereld en de details daarin, en vooral de combinatie van een open wereld, cinematische storytelling en de sterke urban stijl kan de game interessant maken. Wel zijn er op dit moment nog wat ruwe randjes zichtbaar. Zo kwamen we enkele performance problemen, animatie problemen en clipping issues tegen. Gelukkig is er nog voldoende tijd om dit verder te optimaliseren voordat de game verschijnt, dus het wordt vooral interessant om te zien hoe gepolijst het eindproduct uiteindelijk wordt.
ANANTA verschijnt op 15 januari 2027 voor verschillende platformen en zal bij de release nog een stuk uitgebreider zijn dan wat wij tijdens Gamescom te zien kregen. Zo kunnen we rekenen op een uitgebreid en divers combat-systeem, een wereld die nog interactiever is en een flinke hoeveelheid activiteiten en content om te ontdekken.
Ook op sociaal vlak wil de game behoorlijk ver gaan. Zo beschikt ANANTA over een eigen social media- en followersysteem, waarmee je gedurende je avontuur een reputatie kunt opbouwen en volgers in de stad kunt verzamelen. Dit levert niet alleen verschillende beloningen en voordelen op, maar lijkt ook invloed te hebben op wat je in de wereld kunt bereiken.
Daarnaast draait een groot deel van de ervaring om de verschillende personages die je in de stad tegenkomt. Je kunt relaties met hen opbouwen, waarbij ieder personage zijn eigen voorkeuren en persoonlijkheid heeft. Vervolgens kun je samen op pad gaan, bijvoorbeeld voor een casual uitstapje, een date of simpelweg om wat tijd met elkaar door te brengen. Van een NCCA-agent en een geniale hacker tot een heuse gang leader: ieder personage heeft bovendien eigen missies en sidequests. ANANTA lijkt je daarmee niet alleen de stad te laten ontdekken, maar ook de vele verschillende levens en verhalen die zich daarin afspelen.
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About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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