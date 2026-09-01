Preview | HOT WHEELS Infinite Rush

GamescomPreviews 5 Joel Lemmrich 1 september 2026
In HOT WHEELS infinite Rush scheur je vet hard over verschillende eilanden in het thema van bekende Hot Wheels speelgoedpakketten. Op gamescom heb ik eventjes mogen spelen en was snel onder de indruk!
De Milanese racespecialisten van Milestone S.r.l. – bekend van MotoGP, MXGP en Supercross– duwen het gaspedaal volledig in met hun nieuwste titel: HOT WHEELS Infinite Rush. De game verschijnt op 10 september 2026 (met early access vanaf 7 september) en is ontwikkeld in samenwerking met Mattel.
Waar Hot Wheels Unleashed vooral draaide om strak ontworpen banen, gooit Infinite Rush het roer compleet om: dit keer krijg je een volledig vrij verkenbare Hot Wheels‑wereld op vier gigantische eilanden, elk met een eigen vibe, uitdagingen en geheimen. Denk aan neonstraten, woestijncanyons, tropische kustlijnen en zelfs tempels met een vleugje oosterse flair.
HOT WHEELS Infinite Rush onderscheidt zich doordat het de klassieke Hot Wheels‑ervaring openbreekt en je voor het eerst vrij laat rondrijden in een enorme, thematische wereld. In plaats van alleen oranje banen krijg je vier gigantische eilanden die je op je eigen tempo kunt verkennen, elk met unieke omgevingen, uitdagingen en geheimen. De game draait om verzamelen, tunen en ontdekken: meer dan 150 voertuigen, waaronder iconische Hot Wheels‑designs en merken zoals Ferrari, zijn verspreid over de wereld en bieden elk hun eigen rijgevoel.
Milestone introduceert vier voertuigklassen: Versatiles, Titans, Drifters en Speeders — die allemaal anders reageren op terrein, bochten en stunts. Daardoor voelt elke auto echt als een nieuw speeltje dat je wilt uitproberen. Op elk eiland wacht bovendien een Rush Master, een soort eindbaas die je moet verslaan om hun auto en titel te verdienen, wat de game een duidelijke progressiestructuur geeft.
Daarnaast kun je zowel online als lokaal tegen anderen racen, met volledige cross‑play tussen alle platforms behalve de Switch 2. En voor de creatievelingen is er naast de Livery Editor ook een uitgebreide Track Builder waarin je eigen circuits kunt bouwen, compleet met ground‑snapping, AI‑tegenstanders en alle vrijheid om de chaos zo groot te maken als je zelf wilt. Infinite Rush voelt daardoor als een leuke mix van racen, open‑world verkenning en pure Hot Wheels‑fantasie — een speeltuin waarin je constant nieuwe dingen ontdekt.
De release van HOT WHEELS Infinite Rush is onverwacht naar voren gehaald: in plaats van later dit najaar verschijnt de game nu al op 10 september 2026, met early access vanaf 7 september. Milestone laat daarmee zien dat de ontwikkeling sneller is afgerond dan gepland, en dat ze het vertrouwen hebben om de game eerder de wereld in te sturen.
Wij duiken de komende dagen uitgebreid in de volledige versie en publiceren binnenkort onze review op de website, zodat je precies weet wat je kunt verwachten van deze nieuwe Hot Wheels‑wereld.
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gamescom 2026 Hot Wheels HOT WHEELS Infinite Rush Racing
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