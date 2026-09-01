Preview | HOT WHEELS Infinite Rush

In HOT WHEELS infinite Rush scheur je vet hard over verschillende eilanden in het thema van bekende Hot Wheels speelgoedpakketten. Op gamescom heb ik eventjes mogen spelen en was snel onder de indruk!

De Milanese racespecialisten van Milestone S.r.l. – bekend van MotoGP, MXGP en Supercross– duwen het gaspedaal volledig in met hun nieuwste titel: HOT WHEELS Infinite Rush. De game verschijnt op 10 september 2026 (met early access vanaf 7 september) en is ontwikkeld in samenwerking met Mattel.

Waar Hot Wheels Unleashed vooral draaide om strak ontworpen banen, gooit Infinite Rush het roer compleet om: dit keer krijg je een volledig vrij verkenbare Hot Wheels‑wereld op vier gigantische eilanden, elk met een eigen vibe, uitdagingen en geheimen. Denk aan neonstraten, woestijncanyons, tropische kustlijnen en zelfs tempels met een vleugje oosterse flair.

Een blik in de game