Preview | The Witcher 3: Songs of the Past

Een van de highlights van Gamescom 2026 is een DLC voor een game die elf jaar oud is. Dat klinkt enorm gek, maar dat beeld verandert al snel als je ziet hoe mooi The Witcher 3 is in de remaster die later deze maand zo goed als gratis speelbaar is.

Het publiek ging uit zijn plaat tijdens Gamescom Opening Night Live toen CD Projekt Red naast Songs of the Past ook nog The Witcher 3 Remastered als verrassing van de show aankondigde. Vervolgens kregen we tijdens Gamescom een demo van 45 minuten achter gesloten deuren. Hierin zagen we meer van de geremasterde versie, maar nog belangrijker: de Songs of the Past-uitbreiding die ons meeneemt naar een hele nieuwe sprookjesachtige omgeving, genaamd Letten.

Hier moet je even goed op Letten

The Witcher 3: Wild Hunt draait al even mee, maar je kunt de remaster volledig gratis claimen als je The Witcher 3 ooit hebt gekocht. Het maakt niet uit op welk platform dat is, want je kunt binnen dezelfde platformfamilie vervolgens kosteloos upgraden. Dus ook van Nintendo Switch naar Nintendo Switch 2 met The Witcher 3 Remastered. Bovendien zijn beide uitbreidingen nu al gratis te claimen voor iedereen die alleen de basiseditie heeft gekocht. Je kunt je nu dus al perfect voorbereiden op de remaster en de Songs of the Past-uitbreiding die volgend jaar verschijnt.

Letten is een volledig nieuwe regio in de game die volop gebruikmaakt van The Witcher 3 Remastered. De omgevingen zien er prachtig en bijna sprookjesachtig uit. NPC’s zijn levendiger dan ooit tevoren en kunnen nu zelfs karren en bootjes besturen. Het is bijna alsof je een nog meer betoverende wereld instapt met Geralt, maar alles wel lekker “Witcher” houdt. Dialoogopties keren terug zoals je ze verwacht, epische quests maken hun opwachting en alles is nog meer gestroomlijnd door vernieuwde combat en simpelere skilltrees.

Eerste indruk

De demo van grofweg 45 minuten lang was een stuk uit een van de main quests in de uitbreiding. In deze quest zoeken we naar een jeugdvriend van Geralt die opeens nergens te bekennen is. We gaan daarom op onderzoek uit. Gedurende deze quest komen we heel toevallig uit bij een aantrekkelijke dame waar Geralt heel toevallig mee kan flirten in de dialoogopties. Ze heeft wellicht een idee waar we moeten zoeken en ze neemt ons mee naar het hart van Letten wat een beetje een verwoekerd moeras is dat de zon nog maar amper kan belichten. Het is een beruchte plek en eigenlijk eentje waar niemand vrijwillig naartoe gaat. Dat maakt het voor een Witcher natuurlijk alleen maar aantrekkelijker.

Tussen de prachtige nieuwe locaties door zien we de verbeteringen die The Witcher 3 Remastered meeneemt. De belichting is een van de hoofdrolspelers en deze zorgt voor een compleet nieuw gezicht in deze game. Niet alleen ziet het er grafisch mooier uit, maar we krijgen ook een glimp van de verbeterde combat die iets stijlvoller is gemaakt. We zien combo’s, snelle slagen en een heel nieuw wapen voor Geralt. Hij heeft in de Songs of the Past-uitbreiding een soort van grijphaak die hem nieuwe moves geeft. We zien ook nieuwe soorten vijanden met unieke aanvalspatronen en manieren om deze uit te schakelen. Voortdurend kreeg ik tijdens de demo het gevoel alsof ik naar een voorproefje van The Witcher 4 aan het kijken ben. Alles voelt een beetje aan als een opstapje, maar wel nog ietwat experimenteel. Alsof de aanpassingen een beetje zijn bedoeld om te polsen of fans hierop zitten te wachten of niet. Ik kan het natuurlijk ook volledig verkeerd zien.

Nu moet ik toch heel even een realistisch beeld scheppen, want ondanks dat de remaster echt ontzettend gelikt uitziet, is het wel nog steeds een game die al vroeg tijdens de vorige generatie is verschenen. Zijn leeftijd schemert door. Dat zie je vooral als je inzoomt op de details, gezichten en animaties. Het is en blijft een elf jaar oude game, maar deze krijgt wel een enorm mooie nieuwe lak.

Enthousiast

Toen Songs of the Past werd aangekondigd en eigenlijk al met de geruchten was ik niet per se heel erg geïnteresseerd. Ik heb The Witcher 3 in de afgelopen elf jaar al gespeeld op PlayStation 4, pc en zelfs de Nintendo Switch. CD Projekt Red (en Fool’s Theory) moeten van goede huizen komen om mij deze game na elf jaar nog eens op te laten starten.

Nou ja, laten we er heel kort over zijn: lees nog eens de eerste zin van deze preview. Songs of the Past was voor mij een highlight dit jaar. Ik kan niet wachten om deze game nu toch weer op te starten. Enerzijds door de remaster, maar voornamelijk door wat ik tot nu toe heb gezien van Songs of the Past. Het ziet er mysterieus en nieuw genoeg uit, maar toch nog steeds heel erg Witcher.

Ondertussen is er ook een supercut van de Gamescom-demo verschenen op YouTube. Deze geeft je al een goede indruk van wat we hebben gezien. Check ‘m hier beneden.