Preview | CLUTCH

CLUTCH is zo’n game waarvan je meteen merkt waar de inspiratie vandaan komt. Maverick Games gooit professionele motorsport, streetracing en een flinke scheut filmische flair in één grote open‑world shaker, en het resultaat is een racer die zich afspeelt aan de Franse Rivièra maar qua vibe net zo goed uit een garage in Rockport zou kunnen komen. Je rijdt namelijk al vroeg rond in een BMW M3 GTR die zó sterk lijkt op de iconische hero car uit Need for Speed Most Wanted dat het bijna voelt alsof Maverick Games een knipoog geeft aan iedereen die met die game is opgegroeid.

De nadruk ligt opvallend veel op het verhaal. Cutscenes zijn stijlvol, bijna filmisch, en sommige races worden zo cinematisch in beeld gebracht dat je soms vergeet dat je zelf nog moet sturen. Dat past ook bij de manier waarop de game je introduceert: de openingsmissie die wij speelden voelde bijna één‑op‑één als de traditionele Forza Horizon‑intro’s. Je wisselt tussen verschillende auto’s, verschillende situaties, en krijgt in een paar minuten een duidelijk beeld van de wereld, de personages en de toon die Maverick Games wil neerzetten.

Qua handling zit CLUTCH precies tussen twee bekende werelden in. De besturing heeft dat losse, voorspelbare gevoel van de Horizon-series, maar tegelijkertijd ook die wat statische ondertoon die je kent van de latere Need For Speed- games zoals Unbound. Het is toegankelijk, makkelijk op te pikken, en duidelijk ontworpen voor spelers die vooral willen racen, driften en stunten zonder zich druk te maken om sim‑nauwkeurigheid.

Alles bij elkaar voelt CLUTCH als een moderne mix van nostalgie, stijl en open‑world vrijheid. Het is herkenbaar genoeg om je meteen thuis te laten voelen, maar heeft genoeg eigen smoel om nieuwsgierig te maken naar waar het verhaal — en de wereld — uiteindelijk naartoe gaat.



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