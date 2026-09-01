Preview | Petit Planet

Hoyoverse kennen we allemaal van Genshin en Zenless Zone Zero, maar Hoyoverse laat tijdens Gamescom 2026 twee hele andere kanten van zichzelf zien. Een van die kanten is de schattige en knusse kant. Petit Planet gaat de competitie aan met Animal Crossing.

Petit Planet is Hoyoverse’ aanstaande schattige, knusse eilandgame. Het is een game in dezelfde geest als Animal Crossing. Sterker nog; het pakt de meest recente versie van Animal Crossing als basis en bouwt verder op dat al heel sterke fundament. De vraag blijft dan alleen of Petit Planet net zo schattig is als Animal Crossing en of we onze favoriete dierenvrienden op de Nintendo Switch willen en durven te verlaten voor Hoyoverse’s nieuwe personages.

Petit Planet

In deze schattige game van Hoyoverse leven we op een eiland dat we zelf kunnen kiezen. Elk eiland is een soort miniwereldbol waar we op wonen en het lijkt erop dat je meerdere eilanden kunt maken en kunt wisselen. De eilanden zijn redelijk van formaat. Als ik een schatting mag maken, zijn ze in breedte en lengte twee keer zo groot als in Animal Crossing en is er één extra verdieping om op te kunnen bouwen. Verder lijkt het echt verdacht veel op iets wat je al eerder hebt gespeeld, en dat begint al zo als je de game voor de eerste keer opstart op een dag.

Is het een gacha-game?

Op dit moment is niet bekend wat Hoyoverse van plan is omtrent monetization in Petit Planet. De Chinese studio staat bekend om haar gacha-gameportfolio. Elke game van de studio is gratis om te spelen in beginsel, al wordt het uitgeven van geld in de in-game winkel flink gepromoot. Op welke manier dit gaat verlopen in Petit Planet is nog maar de vraag. In alle tests tot nu toe zijn geen gacha-elementen gevonden, maar spelers konden de monetization-menu’s en opties nog niet zien. Op basis van de ervaring tot nu toe lijkt Petit Planet af te wijken van Hoyoverse’s standaard gacha-systeem en lijkt het te kiezen voor een ander systeem in deze Animal Crossing-like.

Klinkt als

We hebben tijdens Gamescom 2026 deze game met twee accounts kunnen testen. Het eerste account was alsof je het spel voor de eerste keer opstart. Je maakt je eigen personage, kiest een eiland uit en je begint echt from scratch met kennismakingen, uitleg en ga zo maar door.

Het tweede account is al een stuk verder in de game. Je hebt veel meer blauwdrukken, kunt de wereld terraformen (rivieren maken, bergen en dalen maken, paden maken, etc.), hebt al een band met de andere eilandbewoners en je kunt al veel spullen neerzetten om een gevoel te krijgen van het bouwen en decoreren. Afgezien van de vele extra opties, menu’s en nog onbekende elementen, voelde het al snel vertrouwd aan. Dat komt natuurlijk omdat deze game sterk inspeelt op de populariteit van games als Animal Crossing. Er zijn dan ook veel overeenkomsten, zoals het perspectief waarin de game zich afspeelt. En zelfs je dagelijkse update van een Isabel-achtig personage zodra je de game voor de eerste keer op een dag opstart.

Het grootste verschil tussen Animal Crossing en Petit Planet is de apparaten waarop je de games kunt spelen. In tegenstelling tot Animal Crossing, dat je alleen kunt spelen op een Nintendo Switch of Nintendo Switch 2, komt Petit Planet vooralsnog naar de PC, Android en iOS. Deze game is dus dé Animal Crossing voor iedereen die niet op een Nintendo wil spelen. En daarmee heb ik alles eigenlijk wel gezegd tot nu toe.

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