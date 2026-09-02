Preview | 1001 Threads of Mizan

Misschien wel de grootste verrassing van Gamescom 2026. 1001 Threads of Mizan werd tijdens Gamescom 2026 Opening Night Live aangekondigd en wat we nog niet wisten, was dat we al ingeroosterd waren voor een geheime game tijdens ons bezoek aan Gamescom. Die geheime game was 1001 Threads of Mizan.

1001 Threads of Mizan is een mythisch een- tot-drie-speler co-op avontuur, geïnspireerd door One Thousand and One Nights. In deze game betreed je de heuse Arabische fantasywereld, zoals je er een glimp van hebt gekregen in films als Disney’s Aladdin. In deze game betreden we een wereld vol wonderen en mysteries met exploration, combat, unieke mechanics en combinaties van genres en elementen die heel erg smaakvol samensmelten in een naadloos co-opavontuur. 1001 Threads of Mizan smaakt naar meer.

1001 Arabian Nights

In deze game spelen we door een verhaal dat wordt verteld door Shahrazad, een befaamde storyweaver die het verhaal vertelt van drie helden die de verloren krachten van de Mizan opnieuw ontdekken. Het ultieme doel is om de Jinn King te verslaan voordat hij de mensheid volledig uitroeit. We treden door de mensenwereld, maar ook door de geestenwereld en soms smelten deze twee werelden samen in epische locaties met uitdagende bossfights. Soms voelt het een beetje aan alsof je Destiny aan het spelen bent, dan weer een beetje als Dark Souls en hier en daar een beetje Diablo. 1001 Threads of Mizan weet het voor elkaar te krijgen om overal wat elementen te lenen en deze net als specerijen te combineren tot een gerecht zoals je het nog nooit eerder hebt geproefd.

Geen “Hero” shooter/slasher

Laten we één ding snel duidelijk maken. Deze game is geen hero-based action-game. Je kiest dus niet uit een raster van tientallen personages om een quest te gaan voltooien. Je speelt een van de drie beschikbare personages en daar moet je het mee doen. Alle drie de personages zijn key in het verhaal en spelen een significante rol. Je bent dus altijd in het middelpunt van de belangstelling in plaats van een toevallige bijstaander die nu eenmaal de rol van de “held” vervult.

De drie speelbare personages zijn ook stuk voor stuk uniek en hebben een unieke speelstijl en toegevoegde waarde aan de party. Maak kennis met:

Sufyan: de DPS met een whipblade voor snelle combo’s;

Yusra: de flanker die zich voornamelijk bezighoudt met afstandsaanvallen door middel van pijl en boog;

Malik: de heuse tank met een schild en zware melee-aanvallen.

Vliegend tapijt

Geen enkel Arabisch fantasyavontuur kan zonder een vliegend Perzisch tapijt en dat geldt net zo goed voor 1001 Threads of Mizan. In deze game dient dit tapijt als je vervoersmiddel, maar ook als offensief en defensief middel.

Zoals Roach in The Witcher 3, of de Sparrow uit Destiny. Het vliegend tapijt in Threads of Mizan is jouw vervoer. Je gebruikt het om de wereld te verkennen, van plek A naar B te geraken, maar ook tijdens gevechten. Het ontwijken van aanvallen is namelijk heel erg “logisch” gemaakt. Er zitten vrijwel geen i-frames in. Als de aanval op een plek is waar jij bent, dan raakt deze aanval je. Ongeacht of je uit de weg probeert te rollen of niet. Daar komt jouw tapijt om de hoek kijken. Met dit tapijt vlieg je binnen enkele milliseconden weg van de aanval. Weg van de vallende brokstukken, weg van de pijlen die jouw kant op komen vliegen. Duiken helpt minimaal, maar je tapijt helpt maximaal.

Ook in combat, maar dat hebben we zelf nog niet kunnen testen. De ontwikkelaar verzekerde ons dat we in de toekomst ons tapijt kunnen inzetten als schild, als middel om vijanden in te wikkelen, of om gevallen teamgenoten op te rapen. Je tapijt vervult zo meerdere rollen, maar zoals ik net al aangaf is jouw fysieke locatie in een gevecht belangrijk. Als je je tapijt wilt inzetten als defensief of offensief middel, kun je dit tijdens deze actie niet gebruiken om snel te ontsnappen. Aangezien dit het combatsysteem iets complexer maakt, waren deze laatste mogelijkheden uitgeschakeld voor de demo. Hierdoor konden we ons maximaal concentreren op het rondvliegen (en dat was wel heel erg vet om te doen).

1001 in 1

Je kent ze nog wel van vroeger. De 1000-in-1 Game Boy-cartridges. Deze game is zo’n cartridge waar het games als Destiny, Diablo, Uncharted, Tomb Raider, Elden Ring, Anthem en noem maar op combineert in een ervaring die echt ontzettend uniek aanvoelt. Niet alleen speelt het al heerlijk met de beperkingen die ons werden opgelegd, maar het ziet er ook nog eens fenomenaal goed uit. Daar komt nog eens bij dat het een hele unieke setting betreedt die we eigenlijk niet vaak tegenkomen. Waar we bijna omkomen van games in de Japanse of Chinese folklore, laat 1001 Threads of Mizan ons kennismaken met een hele nieuwe fantasywereld waar we ons wekenlang in kunnen inlezen.

Geen Yokai, From Software-lore, Chinese draken of Samurai, maar een Djinn, magische lampen, de veertig rovers en Sinbad. Arabische folklore-elementen die we al jarenlang niet in dit formaat in een videogame hebben gezien.

Razend enthousiast

Die korte demo smaakte vooral naar méér. Veel méér. De vloeiende combat, adembenemende wereld en het verhaal dat nu al barst van de spannende momenten grepen ons vanaf de eerste minuut bij de lurven. Het was bovendien een verademing om weer eens iets écht nieuws te spelen en een co-opgame waarin jouw personage daadwerkelijk als hoofdrolspeler voelt, in plaats van als een middel om het verhaal vooruit te duwen of een zelf samengesteld pretpakket vol kleurrijke, onzinnige outfits.

Wij willen dan ook maar één ding: meer. Meer van de wereld, meer van het verhaal en vooral meer speeltijd. Als de geest uit 1001 Nights ons drie wensen zou geven, dan weten we in ieder geval al precies waar er eentje naartoe gaat: nog een paar uur met deze game.

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