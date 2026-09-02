Preview | Clive Barker’s Hellraiser Revival

Blote tieten, veel bloed en leren kostuums. Klinkt dat als een wild feestje waar jij bij wilt zijn? Dan moet je vanaf 8 oktober 2026 aan de slag gaan met Clive Barker’s Hellraiser Revival. Een gloednieuw singleplayeravontuur in de krankzinnige wereld van Hellraiser.

Saber Interactive is op dit moment de koning van gelicenseerde franchises nieuw leven inblazen met videogames. Of het nu Stuntman, Turok, Warhammer 40K, Ghostbusters of World War Z is. Saber is daar en wij dus ook. Tijdens Gamescom 2026 kregen we een voorproefje van Clive Barker’s Hellraiser Revival. En deze game is letterlijk en figuurlijk best wel ziek.

Hellraiser

Hellraiser is al een eeuwenoude franchise. De eerste film dateert uit 1987 en ondertussen kent deze reeks een stuk of tien films, maar nog geen enkele videogame. Daar gaat nu verandering in komen. Hellraiser Revival transformeert de film naar een videogame met een uniek verhaal dat verder gaat dan een film uit de reeks ooit heeft kunnen doen. De makers zien dit dan ook als een verlenging van. Ze hebben samengewerkt met Clive om alles zo nauwkeurig mogelijk te maken met genoeg fantasie en eigen invulling, maar wel allemaal met een goedgekeurde stempel van de beste man zelf. De game kent twee verschillende eindes, waarbij het einde je een beetje aan het denken moet zetten. Hiermee gaat het medium verder dan het ooit is gegaan en zal het voor in ieder geval alle Hellraiser-fans een groot genot zijn om voor eens in je leven jezelf zo’n tien uur vast te bijten in één Hellraiser-avontuur.

Even proeven van al die zondes

We hebben zo’n 30 minuten mogen spelen in deze game en we werden ergens halverwege het spel gedropt. Zoek het maar uit, zeiden de ontwikkelaars, maar let alsjeblieft een beetje op je health. Je begint hier halverwege de game zonder ook maar enige kennis of muscle memory, dus doe iets voorzichtiger aan en ga niet elk gevecht head-first aan. Zogezegd, zo niet gedaan. Ik trok mijn eigen plan, ging head-first het gevecht in als de echte gamer die ik ben en ik kwam thuis van een hele koude kermis. Oké, sorry. Dat proberen we nog een keer.

Met iets meer voorzichtigheid geboden begon ik aan mijn tweede poging. Ik zette wat berenvallen (ja, echt), bekeek eens goed om me heen wat ik in mijn voordeel kon gebruiken en opeens waren alle gemene vijanden met leren sekspakjes mijn bitch in plaats van andersom.

Combat in Hellraiser is een beetje een mengelmoesje van ditjes en datjes. Enerzijds heb je wapens voor dichtbij, maar je hebt ook verschillende soorten pistolen en geweren voor veraf. Je kunt valstrikken plaatsen, maar met de Lament of Configuration (de Rubik’s kubus der lichaamssappen als het aan deze franchise ligt), kun je ook nog eens de wereld om je heen gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld vuur en stroom mee oprapen om mee te gooien. De combat is verder echt heel punchy en bruut. Een beetje zwaar, maar het speelt lekker.

Kijk je ogen uit (letterlijk?)

Clive Barker’s Hellraiser Revival is veruit een van de mooiste games die ik recentelijk heb gezien. De game speelt zich af in voornamelijk vrij krappe ruimtes, waardoor de ontwikkelaars alle aandacht hebben voor de kleinste details vlak voor je gezicht. De aandacht voor de details is ook wel nodig met een franchise waar die krankzinnigheid centraal staat. Op elk moment kun je worden begroet met iets aanstootgevends. Of het nu het verkeerde eind van een loop is, het spitse puntje van een stok, het gekristalliseerde uiteinde van een snuifbuis of een stel ronde borsten. Je wordt er te pas en te onpas mee doodgegooid (soms letterlijk), dus het helpt mee als alles er dan ook nog eens adembenemend mooi en scherp uitziet.

Voorlopig

Alhoewel ik maar een half uur heb kunnen spelen, weet ik precies wat ik heb gespeeld en weet ik precies waar ik aan toe ben. Als dit halve uur de volledige game representeert, ben ik content en kan ik niet wachten om de rest van deze krankzinnige rit uit te zitten volgende maand.

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