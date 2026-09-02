Preview | Tomb Raider: Legacy of Atlantis op Gamescom 2026

Tomb Raider’s Lara Croft is terug van weggeweest met een bekende titel in een heel modern jasje in Legacy of Atlantis. Deze titel werd getoond in een 30-minuten lange hands-off demo, waar ik naast een developer mocht zitten die live de game ging spelen. We zagen elementen als puzzels, combat én movement. Wat ik zag maakte me enorm enthousiast voor 2027.

In deze hands-off demo, die we tijdens Gamescom 2026 mochten zien, zagen we een Lara Croft met flink wat trucjes. De demo speelde zich af in Griekenland, specifiek in de tempel van Damocles. Deze tempel zit in het level St. Francis’ Folly uit de originele game. Wat direct opvalt, is hoe ontzettend mooi de locatie oogt anno 2026, of 2027, ’t is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar, er zijn een aantal aspecten waarop ik even wil inhaken.

Een veelzijdigere Lara Croft

Lara Croft is natuurlijk zelfstandig, kundig, maar bovenal enorm bad-ass. Deze vrouw weet hoe ze in topvorm moet blijven: klimmen, klauteren, puzzelen, vechten en natuurlijk een flinke dosis acrobatiek. Dat is in Tomb Raider: Legacy of Atlantis niet anders. Wanneer Lara zich door de omgeving beweegt, haalt ze de meest indrukwekkende bewegingen uit de kast. Salto’s, flikflaks en andere acrobatische stunts zijn haar absoluut niet vreemd. Toch voelt het klimmen en klauteren verrassend vertrouwd aan. De game lijkt hier een goede middenweg tussen oud en nieuw te hebben gevonden. Nieuwe animaties en bewegingen worden gecombineerd met het bekende ‘sticky’ systeem uit de klassieke games. Het resultaat is wat ons betreft een fijne balans tussen modern en nostalgisch.

Ook Lara’s arsenaal is uitgebreid. Natuurlijk is haar vertrouwde bijl nog steeds van de partij, waarmee ze vijanden te lijf gaat en onder andere kistjes en deuren kan openbreken. Daarnaast krijgt ze nieuwe tools tot haar beschikking, zoals een grappling hook voor traversal en puzzels. Ook beschikt ze over een scanner waarmee ze de omgeving en puzzels kan analyseren. Loop je ergens vast? Dan kun je de puzzel scannen om vervolgens een aantal hints te krijgen. Handig voor spelers die net dat laatste zetje nodig hebben.

En over puzzels gesproken, die zijn volop aanwezig. Zo kwamen we tijdens onze speelsessie onder andere de bekende puzzel met de vallende zwaarden tegen, die ons uiteindelijk naar de ingang van de daadwerkelijke tempel leidde. De puzzels zijn duidelijk interactiever geworden en dat merk je niet alleen tijdens het spelen, maar zie je ook direct terug in de animaties en de manier waarop Lara met haar omgeving omgaat. Alles voelt daardoor wat meer als één geheel en persoonlijk vond ik dat een van de sterkste onderdelen van de demo.

Ook de combat heeft een flinke upgrade gekregen. Lara beschikt bijvoorbeeld over dual pistols, want laten we eerlijk zijn, maximum damage is natuurlijk ook gewoon een kwestie van stijl. Vooral de flair waarmee Lara haar wapens gebruikt, past perfect bij het personage. Tijdens een gevecht met een tijger zagen we opnieuw hoe haar acrobatische vaardigheden een rol spelen. Lara springt, rolt en beweegt om het beest heen terwijl ze ondertussen kogels afvuurt.

Die tijger is bovendien een stuk slimmer dan zijn tegenhangers uit de originele game. In plaats van simpelweg op Lara af te rennen, maakt het dier gebruik van de omgeving en kan het zich zelfs verstoppen om je vervolgens vanuit het niets te verrassen. Het zijn precies dit soort kleine veranderingen die ervoor moeten zorgen dat Legacy of Atlantis vertrouwd aanvoelt voor fans van het origineel, maar tegelijkertijd duidelijk een moderne interpretatie van de klassieke Tomb Raider-ervaring wordt.

Voorlopig oordeel

Al met al voelde deze demo zowel grafisch als qua gameplay als een flinke dosis nostalgie, gecombineerd met een moderne Tomb Raider-ervaring. De herkenbare elementen uit het origineel zijn duidelijk aanwezig, maar worden aangevuld met modernere animaties, uitgebreidere gameplay en meer mogelijkheden voor Lara. Vooral de manier waarop het klimmen, puzzelen en vechten samenkomt, gaf ons tijdens de demo een goed gevoel over de richting die de game opgaat.

Voor mij persoonlijk was het dan ook een van die demo’s waarbij je na afloop meteen denkt: ja, hier wil ik meer van zien. Legacy of Atlantis lijkt goed te begrijpen wat de klassieke games zo geliefd maakte, zonder simpelweg alles één-op-één over te nemen. Het resultaat voelt vertrouwd, maar tegelijkertijd fris genoeg om interessant te blijven.

Kijk jij er inmiddels ook naar uit? Dan moet je helaas nog heel eventjes geduld hebben. Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt namelijk volgend jaar op 12 februari 2027.