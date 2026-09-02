No Rest for the Wicked uitgesteld naar maart 2027

De volledige versie van No Rest for the Wicked is uitgesteld naar maart 2027. De 1.0-release stond oorspronkelijk gepland voor release in oktober 2026, maar deze is met enkele maanden uitgesteld om de kwaliteit te verbeteren.

Moon Studios, makers van de Ori-games, en No Rest for the Wicked hebben laten weten dat de release van hun Early Access-game is uitgesteld met ongeveer een half jaar. De reden: op dit moment voldoet de game als 1.0-versie nog niet aan de kwaliteitseisen die de studio aan zichzelf stelt. Daarom laat de game nog enkele maanden op zich wachten. Spelers op pc kunnen uiteraard wel nog steeds verder met de Early Access-versie op Steam.

Fans reageren over het algemeen best opgelucht op dit bericht. Ze zijn blij dat Moon Studios de tijd neemt die het nodig heeft en zijn blij dat het najaar nu al iets minder druk is met grote releases. Spelers die niet kunnen wachten, mogen in december aan de slag met een open beta voor de game. Deze zal speelbaar zijn op PC en PlayStation 5.

Verder delen de makers enkele updates over pre-orders en bonussen:

Iedereen die de game vóór januari al bestelt, krijgt de Founders Pack als beloning; PlayStation pre-orders beginnen in januari. Ook PlayStation-spelers kunnen zo de Founders Pack krijgen; Binnenkort verschijnt er een Wicked Inside met meer informatie