Wolverine komt met laatste PS5 trailer

Wolverine komt er dan nu toch echt bijna aan en op de PlayStation State of Play werd de laatste trailer voordat de game uit komt aan ons getoond. Laten we snel kijken naar deze officiële launch trailer.

De Sony State of Play zit er op en er is aardig wat nieuws weer naar buiten gekomen voor de PlayStation gebruikers. 15 september is de launch van Wolverine voor de PlayStation 5 en dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten tot we onze klauwen kunnen zetten in deze nieuwe game. Vandaag heeft het bedrijf dan ook haar launch trailer met het publiek gedeeld om iedereen nog eenmalig lekker te maken voor deze game.

Wolverine launch trailer

Laten we dan nog eens kijken naar de nieuwe superhelden game die we snel op de PlayStation 5 kunnen gaan spelen.

Wanneer we de trailer bekijken zien we nog eens een hype montage van verschillende momenten uit de Wolverine game. Het spel van Insomniac Games lijkt weer veel spektakel met zich mee te gaan brengen. We zien dat er in de trailer een blik wordt geworden op Wolverine ze verleden en hoe hij hier mee in de toekomst mee omgaat. Dit gebeurt allemaal verhaalsgewijs en ook komen er natuurlijk veel bekende namen terug uit de franchise van Marvel.

Het spel is te spelen vanaf 15 september 2026. Ga je hem halen?