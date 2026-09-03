GTA VI krijgt eigen Dualsense controller

Nieuws 15 Malvin Schuivens 3 september 2026
De kenmerkende stijl van Vice City komt naar de PlayStation 5 met twee nieuwe, gelimiteerde DualSense-controllers ter ere van Grand Theft Auto VI. Sony heeft tijdens de nieuwste State of Play de GTA VI Black Limited Edition en White Limited Edition onthuld.
Beide controllers zijn voorzien van een glanzende afwerking die van kleur verandert en de tinten van een Vice City zonsondergang en neonverlichting weerspiegelt. Daarnaast zijn subtiele palmbomen rechtstreeks in het ontwerp verwerkt, samen met het officiële GTA VI-logo.
De witte uitvoering is geïnspireerd op de zonnige dagen van Vice City, terwijl de zwarte variant juist de bruisende nachtelijke sfeer moet uitstralen. Beide controllers verschijnen op 19 november, gelijktijdig met GTA VI, voor een adviesprijs van €84,99.
Pre-orders starten op 10 september om 10:00 uur lokale tijd. De controllers verschijnen in beperkte oplage bij geselecteerde retailers, waarbij de zwarte uitvoering in sommige regio’s exclusief via PlayStation Direct verkrijgbaar is.
Meer over GTA 6? Hier wezen!
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Controller DualSense grand theft auto 6 GTA 6 Sony State of Play
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Malvin Schuivens 3 september 2026
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