Dragon Quest Monsters: The Withered World krijgt gameplay trailer

Nieuws 15 Malvin Schuivens 3 september 2026
Dragon Quest Monsters: The Withered World is een hele nieuwe take op Dragon Quest als franchise en brengt een meer Pokémon-like gameplay in december dit jaar.
Daarnaast kondigt Sony tijdens hun State of Play Japan van 3 september 2026 een volledig nieuwe gameplay trailer aan. In Dragon Quest Monsters: The Withered World stappen spelers in de schoenen van Bianca en Nera, twee bekende personages uit Dragon Quest V, die naar het mysterieuze koninkrijk Witherwood reizen op zoek naar een geneesmiddel voor hun zieke vaders. Daar ontdekken ze een wereld die langzaam aan het verdorren is, terwijl ze zelf aan de slag gaan als beginnende Monster Wranglers. Zoals je van de serie mag verwachten, draait het avontuur om het scouten, trainen en combineren van monsters
”Two young girls who have become Monster Wranglers—able to connect with monsters on a deep emotional level—embark on a grand adventure through a mysterious alternate world alongside the monsters they’ve befriended!”
Benieuwd naar meer Monster designs? Check hier!
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dragon quest monsters State of Play the withered world
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Malvin Schuivens 3 september 2026
Malvin Schuivens 3 september 2026
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