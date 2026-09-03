Background

Dragon Quest Monsters: The Withered World krijgt gameplay trailer

Nieuws 15 Malvin Schuivens 3 september 2026

dragon quest monsters

Dragon Quest Monsters: The Withered World is een hele nieuwe take op Dragon Quest als franchise en brengt een meer Pokémon-like gameplay in december dit jaar.

Daarnaast kondigt Sony tijdens hun State of Play Japan van 3 september 2026 een volledig nieuwe gameplay trailer aan. In Dragon Quest Monsters: The Withered World stappen spelers in de schoenen van Bianca en Nera, twee bekende personages uit Dragon Quest V, die naar het mysterieuze koninkrijk Witherwood reizen op zoek naar een geneesmiddel voor hun zieke vaders. Daar ontdekken ze een wereld die langzaam aan het verdorren is, terwijl ze zelf aan de slag gaan als beginnende Monster Wranglers. Zoals je van de serie mag verwachten, draait het avontuur om het scouten, trainen en combineren van monsters

”Two young girls who have become Monster Wranglers—able to connect with monsters on a deep emotional level—embark on a grand adventure through a mysterious alternate world alongside the monsters they’ve befriended!”

Benieuwd naar meer Monster designs? Check hier!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation