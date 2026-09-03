Dragon Quest Monsters: The Withered World krijgt gameplay trailer

Dragon Quest Monsters: The Withered World is een hele nieuwe take op Dragon Quest als franchise en brengt een meer Pokémon-like gameplay in december dit jaar.

Daarnaast kondigt Sony tijdens hun State of Play Japan van 3 september 2026 een volledig nieuwe gameplay trailer aan. In Dragon Quest Monsters: The Withered World stappen spelers in de schoenen van Bianca en Nera, twee bekende personages uit Dragon Quest V, die naar het mysterieuze koninkrijk Witherwood reizen op zoek naar een geneesmiddel voor hun zieke vaders. Daar ontdekken ze een wereld die langzaam aan het verdorren is, terwijl ze zelf aan de slag gaan als beginnende Monster Wranglers. Zoals je van de serie mag verwachten, draait het avontuur om het scouten, trainen en combineren van monsters

”Two young girls who have become Monster Wranglers—able to connect with monsters on a deep emotional level—embark on a grand adventure through a mysterious alternate world alongside the monsters they’ve befriended!”

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