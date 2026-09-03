Gran Turismo 7 krijgt binnenkort Spec IV update

Gran Turismo 7 krijgt later dit jaar de Spec IV‑update, en Polyphony Digital pakt het anders aan dan normaal: de update verschijnt in twee delen, verspreid over de komende maanden. Het wordt een van de meest omvangrijke uitbreidingen van GT7 tot nu toe, met nieuwe circuits, auto’s, modi en verbeteringen die zowel de hardcore‑rijders als de casual spelers aanspreken.

Een van de grootste toevoegingen is het SUGO Circuit, een dynamisch Japans circuit dat bekendstaat om zijn hoogteverschillen, snelle bochten en technische secties. Daarnaast keert een absolute fanfavoriet terug: Autumn Ring, volledig opnieuw opgebouwd in zijn klassieke twee layouts. Het is een circuit dat al jaren door de community wordt gemist, en Spec IV brengt het eindelijk terug naar de moderne GT‑engine.

De update voegt ook twaalf nieuwe auto’s toe, verdeeld over beide delen van Spec IV. Polyphony hint op een mix van moderne performance‑wagens, geliefde klassiekers en een paar verrassingen die perfect passen bij de circuits die worden toegevoegd.

Online spelers krijgen een nieuwe competitieve uitdaging met Drift Trials, een aparte online‑modus waarin je drift‑runs kunt neerzetten en vergelijken met anderen. Het is een toevoeging die de driftcommunity al lang wilde, en Spec IV maakt het eindelijk mogelijk om die stijl van rijden officieel te meten.

Daarnaast introduceert Polyphony een compleet nieuwe Family Mode: een kindvriendelijke spelstand met grote assists, een duidelijke racelijn en vereenvoudigde besturing. Hierdoor wordt Gran Turismo 7 toegankelijker dan ooit, zodat ook jongere of minder ervaren spelers zonder frustratie kunnen meedoen.

Meer updates over Gran Turismo 7 – Spec IV update binnenkort

Polyphony Digital laat weten dat er meer details over Spec IV worden gedeeld tijdens WSE op 3 oktober, waar beide delen van de update verder worden toegelicht en mogelijk extra content wordt onthuld.

Met 2027 als het 30‑jarig jubileum van Gran Turismo voelt Spec IV als een perfecte opbouw naar een feestjaar. De serie blijft groeien, vernieuwen en tegelijkertijd trouw aan zijn roots — precies zoals fans het graag zien.

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