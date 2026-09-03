Monster Hunter Wilds krijgt 1st trailer voor Ascendance Expansion

Nieuws 16 Sam van de Ven 3 september 2026
Monster Hunter Wilds heeft tijdens de State of Play een nieuwe trailer gedropt voor hun nieuwe expansion: Ascendance. De trailer toont voor het eerst het Skybound Eyrie, een nieuw gebied bestaande uit zwevende eilanden boven de Forbidden Lands. Spelers reizen hier via Seikret‑mounts tussen de eilanden, wat zorgt voor verticale gameplay en dynamische gevechtsomgevingen.
De uitbreiding introduceert Master Rank, met zwaardere monsters en complexere encounters die de Boost Bracer‑mechaniek rechtvaardigen. Het verhaal gaat verder na de 7★‑quest Awaking from a Dream, waarin de Expedition Team de mysterieuze verschijning van Elder Dragons onderzoekt. We zien ook wat bijzondere beelden van nieuwe en bekende Monsters in deze trailer… Kan jij ze herkennen?!
Centraal in de Ascendance‑trailer staat de Boost Bracer, een nieuw uitrustingsstuk dat alle 14 wapenklassen uitbreidt met unieke “Boosted Actions”. Spelers bouwen Boost‑energie op door agressief aan te vallen. Zodra de meter vol is, activeer je een Boost Driver, waarna je tijdelijk toegang krijgt tot nieuwe combo’s, sterkere aanvallen en verbeterde mobiliteit.
Monster Hunter Wilds is momenteel speelbaar op PS5, Xbox Series X|S en PC (Steam). Een Nintendo Switch 2‑versie is in ontwikkeling. De uitbreiding Ascendance verschijnt wereldwijd in 2027.
Ben jij benieuwd naar de nieuwe uitbreiding van Monster Hunter Wilds: Ascendance? Laat het ons weten in de comments. Wij kunnen niet wachten om weer op jacht te gaan in 2027! Voor meer informatie over Monster Hunter Wilds, check onze website!
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Expansion Monster Hunter Wilds Trailer
About the author call_made
Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.
Malvin Schuivens 3 september 2026
Joel Lemmrich 3 september 2026
Malvin Schuivens 3 september 2026
Joel Lemmrich 3 september 2026
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