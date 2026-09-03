Crimson Desert onthuld Charting the Unknown voor 15 oktober 2026

Crimson Desert is in iedere show aanwezig dit jaar. Wellicht een beetje overdreven, maar het is een goede game die veel content krijgt. Vandaag, tijdens de State of Play van Sony, kondigt Pearl Abyss een complete expansion aan die op 15 oktober 2026 zal verschijnen.

In Charting The Unknown ga je een volledig nieuw gebied in met nieuwe content, waaronder een duikpak waarmee je een complete onderwater wereld kan ontdekken. Of, heb je ooit op water willen lopen? Dan kan dat vanaf oktober dus ook! Pearl Abyss behandelt Crimson Desert daadwerkelijk als een MMORPG en blijft content eruit pompen alsof het niets is.