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Crimson Desert onthuld Charting the Unknown voor 15 oktober 2026

Nieuws 12 Malvin Schuivens 3 september 2026

crimson desert

Crimson Desert is in iedere show aanwezig dit jaar. Wellicht een beetje overdreven, maar het is een goede game die veel content krijgt. Vandaag, tijdens de State of Play van Sony, kondigt Pearl Abyss een complete expansion aan die op 15 oktober 2026 zal verschijnen.

In Charting The Unknown ga je een volledig nieuw gebied in met nieuwe content, waaronder een duikpak waarmee je een complete onderwater wereld kan ontdekken. Of, heb je ooit op water willen lopen? Dan kan dat vanaf oktober dus ook! Pearl Abyss behandelt Crimson Desert daadwerkelijk als een MMORPG en blijft content eruit pompen alsof het niets is.

”Reclaim power and reach beyond—into the unknown. The story of Pywel continues in Crimson Desert: Charting the Unknown as Kliff, Oongka, and Damiane set out to discover their purpose and shape their futures. However, as turmoil unfolds around them, each must fight to forge a path through the trials ahead. Join them on a new adventure and discover what new possibilities await across Pywel.”

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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