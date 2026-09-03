Rhapsody in Scarlet brengt anime naar 1920’s New York

Rhapsody in Scarlet van 20’s New York Jazz in een anime jasje. Deze game werd zojuist aangekondigd tijdens de Sony State of Play van 3 september 2026.

Konami brengt niet alleen Rev. NOIR, maar ook deze nieuwe titel. Het oogt als Final Fantasy, als het zich afspeelde in jaren 20 New York. We zien flashy combat, grote demon-like vijanden en over-de-top character designs. Op dit moment is er nog weinig informatie bekend, maar die wordt snel aangekondigd.