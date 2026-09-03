Rhapsody in Scarlet brengt anime naar 1920’s New York

Rhapsody in Scarlet van 20’s New York Jazz in een anime jasje. Deze game werd zojuist aangekondigd tijdens de Sony State of Play van 3 september 2026.
Konami brengt niet alleen Rev. NOIR, maar ook deze nieuwe titel. Het oogt als Final Fantasy, als het zich afspeelde in jaren 20 New York. We zien flashy combat, grote demon-like vijanden en over-de-top character designs. Op dit moment is er nog weinig informatie bekend, maar die wordt snel aangekondigd.
”Set in the jazz-filled streets of 1920s New York, magus Ellie Myers embarks on a journey to confront a threat that could shake the world. Experience exhilarating combat and stack up combos with beasts and magick in this all-new action adventure game!”
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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