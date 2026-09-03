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Until Dawn 2 krijgt Choice & Consequence trailer

Nieuws 17 Sam van de Ven 3 september 2026

Until Dawn 2 Trailer

De nieuwe Choice & Consequence Pre‑Order Trailer voor Until Dawn 2 benadrukt opnieuw waar de serie om draait: keuzes die pijn doen, relaties die onder druk staan en gevolgen die je niet meer kunt terugdraaien. De trailer werd uitgebracht in aanloop naar de release in 2027, exclusief voor PlayStation 5.

Until Dawn 2: tot de dageraad (en hopelijk verder)

De trailer toont meerdere scenario’s waarin spelers moeten beslissen hoe ver ze willen gaan om anderen te redden — of zichzelf te beschermen. Zo zien we onder meer een personage dat moet kiezen of hij een babyzwijn uit een berenklem bevrijdt, met risico op eigen letsel, en een scène waarin een vriend van een klif wordt geduwd in een wanhopige poging hem te redden. Dus, friendship does matter (?)

Nieuw in Until Dawn 2 is dat interpersoonlijke relaties een grotere rol spelen dan ooit. De trailer hint naar spanningen binnen de groep — romantische intriges, jaloezie, geheimen — die direct invloed hebben op welke verhaallijnen zich openen of sluiten. Sommige vertakkingen worden zelfs volledig bepaald door hoe goed (of slecht) personages met elkaar omgaan.

Fans zullen een bekend gezicht herkennen: Dr. Hill, opnieuw gespeeld door Peter Stormare, keert terug als de enigmatische psychiater die spelers confronteert met hun keuzes. Zijn aanwezigheid suggereert dat psychologische horror opnieuw een belangrijke rol krijgt.

De trailer benadrukt dat pre‑orders nu beschikbaar zijn, met teasers van exclusieve content en vroege toegang tot bepaalde verhaalelementen. Hoewel details nog schaars zijn, maakt de marketing duidelijk dat Sony inzet op een sterke lancering voor deze langverwachte sequel.

Ben jij klaar om te griezelen en belangrijke keuzes te maken die een spannend vervolg betekenen voor de rest van de game? Laat het ons weten! Check ons eerdere nieuws over Until Dawn 2!

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Sam van de Ven

Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.

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