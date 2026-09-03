Rev. NOIR onthuld gameplay

Rev. NOIR wordt Konami’s nieuwste Anime RPG met combat dat lijkt op games als Tales of Arise en GranBlue Fantasy. Zij laten een nieuwe traier zien!

Rev. NOiR is een gloednieuwe JRPG van Konami en ontwikkelaar ILCA, waarin een mysterieuze wereld wordt geteisterd door Lightfall, een natuurfenomeen waarbij dodelijke lichtdeeltjes uit de hemel vallen. Je volgt een eenzame jongen die aan geheugenverlies lijdt en een bijzonder meisje ontmoet, waarna de twee samen op reis gaan om Lightfall een halt toe te roepen. Hoewel Konami nog opvallend weinig details over de game heeft vrijgegeven, lijkt Rev. NOiR duidelijk te leunen op de klassieke JRPG-formule: een kleurrijke fantasywereld, een emotioneel verhaal, bijzondere personages en een reis waarin vriendschap, groei en het lot centraal staan. Qua uitstraling doet de game hier en daar denken aan Persona en moderne JRPG’s als Tales , maar met een geheel eigen visuele identiteit. Check de trailer hier beneden!