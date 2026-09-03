Rev. NOIR onthuld gameplay

Nieuws 14 Malvin Schuivens 3 september 2026
Rev. NOIR wordt Konami’s nieuwste Anime RPG met combat dat lijkt op games als Tales of Arise en GranBlue Fantasy. Zij laten een nieuwe traier zien!
Rev. NOiR is een gloednieuwe JRPG van Konami en ontwikkelaar ILCA, waarin een mysterieuze wereld wordt geteisterd door Lightfall, een natuurfenomeen waarbij dodelijke lichtdeeltjes uit de hemel vallen. Je volgt een eenzame jongen die aan geheugenverlies lijdt en een bijzonder meisje ontmoet, waarna de twee samen op reis gaan om Lightfall een halt toe te roepen. Hoewel Konami nog opvallend weinig details over de game heeft vrijgegeven, lijkt Rev. NOiR duidelijk te leunen op de klassieke JRPG-formule: een kleurrijke fantasywereld, een emotioneel verhaal, bijzondere personages en een reis waarin vriendschap, groei en het lot centraal staan. Qua uitstraling doet de game hier en daar denken aan Persona en moderne JRPG’s als Tales , maar met een geheel eigen visuele identiteit. Check de trailer hier beneden!
‘‘Upon being rescued by Finé, a young boy named Asch joins her on a journey to stop the lightfall, a catastrophe that kills all it touches. Little do they know what awaits them at the end of their mission to save the world…Defy cruel fate in this all-new RPG!”
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Konami rev. noir Sony State of Play
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Malvin Schuivens 3 september 2026
Joel Lemmrich 3 september 2026
Malvin Schuivens 3 september 2026
Joel Lemmrich 3 september 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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