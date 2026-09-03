WPCA: World Phasebound Control Authority opnieuw getoond tijdens State of Play

Tijdens State of Play: Japan van 3 september 2026 is WPCA: World Phasebound Control Authority opnieuw getoond. Deze co-op action-game zet jou en je vrienden in het midden van een bossrush-avontuur.

We moeten het doen met wat nieuwe beelden die er interessant uitzien, maar ons niet per se meer vertellen over het verhaal of de game an sich. De game heeft nog geen releasedatum, maar volgens de geruchten staat de game op zijn vroegst voor 2028 gepland.

Epic Boss Rush: Neem het op tegen angstaanjagende Phasebound Horrors, mysterieuze entiteiten die de wetten van logica en de fysieke werkelijkheid tarten. De game draait om intense gevechten tegen onvoorspelbare vijanden en gigantische monsters, waarbij iedere overwinning een flinke dosis voldoening oplevert.

Spectaculaire actie: Verwacht razendsnelle en stijlvolle combat met indrukwekkende aanvallen waarmee je ruimte en zelfs tijd kunt manipuleren. Je kunt zwakke plekken van vijanden direct benutten, maar ook enorme monsters naar een gewenste positie slepen om ze tactisch uit te schakelen.

Strategische groei: Verslagen monsters laten waardevolle resten achter waarmee je krachtige interferometerwapens kunt maken. Daarnaast kun je je ideale speelstijl samenstellen door wapens, vaardigheden, passieve effecten en willekeurig gegenereerde uitrusting met elkaar te combineren.

Solo of co-op: je kunt de game volledig alleen spelen of samen met maximaal twee andere spelers. Er zijn geen vaste rollen of vooraf samengestelde teams nodig; je prestaties op het slagveld bepalen het succes. Bovendien kun je naadloos wisselen tussen solo en co-op wanneer je maar wilt.

WPCA heeft dus nog geen releasedatum, maar staat in ieder geval gepland voor release op PC en PlayStation 5. Meer over State of Play Japan? Check hier de aankondiging van Daba: Land of Water Scar.