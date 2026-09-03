LEGO PlayStation komt op 4 oktober uit

De eerder gelekte LEGO PlayStation is tijdens PlayStation’s State of Play aangekondigd en deze verschijnt al sneller dan je misschien verwacht. De LEGO-set komt op € 159,99 uit en bestaat uit 1911 LEGO-blokjes.

De LEGO PlayStation-set kun je al zien via de LEGO-productpagina, maar je kunt deze nog niet bestellen. De set kost € 159,99 en is tussen 1 en 3 oktober al te bestellen voor LEGO Insiders. De pre-orders zullen na deze datum waarschijnlijk open worden gesteld voor iedereen.

Als je de set via de officiële LEGO-website koopt, kom je in aanmerking voor cadeautjes. Deze worden periodiek gerouleerd. Er staan nu vier beschikbaar bij deze LEGO-set, alleen verlopen enkele al in september, dus tegen de tijd dat deze set beschikbaar komt, zijn er al nieuwe cadeautjes in de roulatie.

Net als we hebben gezien bij de verschillende Nintendo LEGO-sets, zitten er verschillende Easter Eggs verstopt in deze set. In de afbeeldingen kunnen we al zien dat er kleine diorama’s verstopt zitten in de console. Zo zien we enkele klassiekers van de console terugkeren, met name Ape Escape en Gran Turismo. LEGO en PlayStation zeggen dat ze goed hebben gelet op het formaat van de set, waardoor deze vergelijkbaar is in grootte als je deze naast een originele PlayStation-console zet.

Het is niet de eerste keer dat LEGO en PlayStation de handen ineen slaan. Eerder zagen we al een LEGO-set van Horizon Zero Dawn en dit is zelfs een game geworden.