China Hero Project wordt Daba: Land of Water Scar

Nieuws 6 Malvin Schuivens 3 september 2026
Voorheen door het leven als China Hero Project, wordt nu eindelijk benoemd als Daba: Land of Water Scar. Deze soulslike brengt een vrij unieke stijl, check maar eens in de trailer hier beneden!
Daba: Land of Water Scar heeft nog geen releasedatum of überhaupt release window, maar is momenteel nog volop in ontwikkeling. De game heeft de volgende omschrijving:
”You are a clayman that should never have awakened, walking across the ruined snowfields and desolate deserts. The shattered souls of fallen gods rain down from the sky, and a plague creeps in the shadows. Beneath the ancient mask, twin blades rest in your grip. Cross the parched earth, cut the lies. The missions forced upon you. The ambitions that burn. And every hand that tries to pull your strings. Seize the water, reforge the divine soul. Even if shattered, rise from the ruins and push forward. The one bound to your fate awaits you at the end of the road.”
Meer nieuws van de State of Play? Check deze Final Fantasy VII Revelation trailer!
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china hero project daba land of water scar soulslike
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Malvin Schuivens 3 september 2026
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