China Hero Project wordt Daba: Land of Water Scar

Voorheen door het leven als China Hero Project, wordt nu eindelijk benoemd als Daba: Land of Water Scar. Deze soulslike brengt een vrij unieke stijl, check maar eens in de trailer hier beneden!

Daba: Land of Water Scar heeft nog geen releasedatum of überhaupt release window, maar is momenteel nog volop in ontwikkeling. De game heeft de volgende omschrijving:

”You are a clayman that should never have awakened, walking across the ruined snowfields and desolate deserts. The shattered souls of fallen gods rain down from the sky, and a plague creeps in the shadows. Beneath the ancient mask, twin blades rest in your grip. Cross the parched earth, cut the lies. The missions forced upon you. The ambitions that burn. And every hand that tries to pull your strings. Seize the water, reforge the divine soul. Even if shattered, rise from the ruins and push forward. The one bound to your fate awaits you at the end of the road.”

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