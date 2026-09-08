Killzone staat volgens rapport weer op het menu bij PlayStation

Volgens recente rapporten staat Killzone weer op het menu bij Guerrilla Games en PlayStation. Een reboot of remake staat op dit moment van horen zeggen op de planning, maar het is nog te vroeg in ontwikkeling om er echt iets zinnigs over te zeggen.

MP1st rapporteerde als eerste over het nieuws dat Killzone mogelijk terugkomt. Volgens het rapport stond Killzone op de planning na Horizon Hunter’s Gathering, maar aangezien die game intern gereboot is, laat Killzone mogelijk nog langer op zich wachten. Guerrilla Games zou met een externe studio samenwerken om de Sony-shooter nieuw leven in te blazen. Welke studio dat is, is nog onbekend.

Guerrilla Games lijkt op dit moment in een ongemakkelijke situatie te zitten. Horizon Hunters Gathering strompelt een beetje vooruit, maar moet terug naar de tekentafel. Killzone terugbrengen stond daarna op de planning, maar het is even afwachten of die planning na het recente Horizon Hunters Gathering-nieuws gewijzigd is of niet. Horizon 3 staat daarna pas gepland, dus mocht je daar naar uitkijken, moet je geduldig op je beurt wachten.

Sony zou vanavond om 19:00 volgens geruchten een industriebrekende aankondiging gaan doen. Wat dat precies gaat zijn, moet nog blijken. De kans dat het een game gaat zijn, is niet waarschijnlijk, aangezien ze recent nog twee State of Play-uitzendingen hebben gehouden. Het publiek hoopt enerzijds op een nieuwe PlayStation-handheld, of het terugdraaien van het besluit om vanaf 2028 volledig digitaal te gaan.