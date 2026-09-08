Atelier Karia komt uit op 27 februari 2027

Atelier Karia: The Night of Kingdom & the Guide of Memories heeft eindelijk een releasedatum gekregen. Deze datum valt al vroeg in het volgende jaar. Vanaf 27 februari 2027 kruipen spelers in de huid van Karia en gaan ze op pad met haar mede alchemiste. Koei Tecmo heeft vandaag meer details omtrent de game vrijgegeven.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories neemt spelers mee naar de mysterieuze wereld van Aladiss, waar ze in de huid kruipen van de jonge alchemist Karia. Karia lijdt aan geheugenverlies en gaat samen met haar metgezellen Servio Lektor, Fina Rozen en mede-alchemist Yumia Liessfeldt op zoek naar antwoorden over haar verleden. Onderweg sluit een aantal nieuwe bondgenoten zich bij het gezelschap aan, waaronder inspecteur Noelk Schreiber en de mysterieuze Celes. Samen ontdekken ze steeds meer geheimen van de onderwereld van Aladiss.

Een belangrijk onderdeel van de gameplay zijn de verschillende styles van Karia. Deze veranderen niet alleen haar uiterlijk, maar geven haar ook nieuwe krachten en een andere speelstijl. Hierdoor kunnen spelers hun aanpak aanpassen aan verschillende gevechtssituaties. Er zijn meer dan acht styles, waaronder Ignis en Mermaid, die tijdens het avontuur kunnen worden vrijgespeeld door vooruitgang te boeken in het verhaal en door maaltijden te eten.

Spelen met elementen in stijl

Ignis Style richt zich op vuur en verhoogt Karia’s aanvalskracht en vuurschade, maar verlaagt tegelijkertijd haar verdediging en maakt haar kwetsbaarder voor ijsaanvallen. Mermaid Style gebruikt juist ijsmagie. Hiermee neemt haar magische schade toe, terwijl haar fysieke aanvalskracht afneemt en ze zwakker wordt tegen vuur. De styles kunnen vervolgens zowel tijdens gevechten als tijdens het verkennen van de wereld worden gebruikt. Zo kunnen bepaalde styles bijvoorbeeld worden ingezet om obstakels te vernietigen of over water te lopen.

Ook de exploration speelt een belangrijke rol. Met Interactive Field Actions kunnen spelers verschillende voorwerpen gebruiken om de omgeving te beïnvloeden. Karia kan onder meer objecten naar ingrediënten of obstakels gooien en daarmee ook vijanden op afstand aanvallen. Daarnaast kunnen specifieke voorwerpen worden gebruikt om omgevingsgimmicks te activeren. Vuur, ijs, elektriciteit en lucht hebben hierbij ieder hun eigen toepassingen. Dankzij Elemental Alteration kunnen spelers bovendien de ingrediënten die ze op bepaalde verzamelpunten vinden veranderen door er een elementair voorwerp op toe te passen.

Voor liefhebbers van uitdagende gevechten zijn er bovendien confrontaties met reusachtige vijanden. Hierbij wisselen spelers tussen een Frontline Team Phase, waarin ze de vijand rechtstreeks bevechten, en een Assault Team Phase, waarin ze gebruikmaken van ondersteunende structuren op de map. Door primaire en secundaire objectives te voltooien, kan de moraalbalk van de vijand worden verlaagd. Secundaire objectieven leveren daarnaast ondersteuning op in de vorm van schuilplaatsen, sonische kanonnen en itemlanceerders. Een strategische aanpak is daarom essentieel.

Geen Atelier zonder Alchemy

Zoals gebruikelijk binnen de Atelier-serie vormen ook alchemy en synthesis een belangrijk onderdeel. Het vernieuwde synthesisesysteem draait om het verbinden van mana pieces van verschillende ingrediënten op een receptkaart. De gekozen ingrediënten, vormen en verbindingen bepalen welke effecten het uiteindelijke item krijgt. Sommige combinaties kunnen zelfs resulteren in een compleet ander item.

Atelier Karia staat momenteel gepland voor 25 februari 2027 en verschijnt voor Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc via Steam. Wie de game uiterlijk 10 maart 2027 aanschaft, ontvangt bovendien de Noctrem Pioneering Preparation Set als vroege aankoopbonus.