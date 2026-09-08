Nintendo Museum krijgt Family restaurant met Link statue

The Legend of Zelda bestaat 40 jaar en buiten de Ocarina of Time remake, krijgen we ook wat leuke kleine nieuwtjes. Ga jij binnenkort naar het Nintendo Museum? Dan heb je als Zelda fan geluk! Er komen namelijk wat speciale dingetjes richting Kyoto.

Er zijn twee grote nieuwtjes voor jullie reizende Zelda-fans. Allereerst, als jij het komende jaar naar het Nintendo Museum in Uji, Kyoto gaat, dan krijg je een speciale 40th anniversary ticket. Daarnaast zal in het museum een speciale wand hangen, waar je de volledige historie van The Legend of Zelda franchise kan zien. Wel zo passend bij het museum! Ook is er vanaf 5 november, de releasedatum van de Ocarina of Time remake, een speciale photo op in het museum.

Maar Zelda is niet het enige waar Nintendo mee komt. Fans kunnen namelijk ook uitkijken naar een compleet nieuwe restaurant-ervaring. Vanaf de herfst van dit jaar opent het Super Family Restaurant in het Nintendo Museum. Nintendo heeft nog niet alle details over het menu bekendgemaakt, maar er worden verschillende gerechten, desserts en drankjes voorbereid. Link lijkt daarbij een prominente plek te krijgen, terwijl ook andere bekende Nintendo-personages een rol krijgen in het restaurant.

Wil je het Nintendo Museum zelf bezoeken? Houd dan wel rekening met de manier waarop je tickets moet bemachtigen. Je kunt niet zomaar op de gok een kaartje kopen. Tickets worden vooraf verkocht via een lotingssysteem en je hebt hiervoor een gratis Nintendo Account nodig. Tijdens het reserveren geef je aan op welke datum je het museum wilt bezoeken. Word je ingeloot, dan kun je de tickets daadwerkelijk afrekenen. Betalen kan momenteel alleen met een creditcard. Ook moet de reservering op naam staan van de persoon die het museum daadwerkelijk bezoekt, omdat Nintendo bij binnenkomst om een identiteitsbewijs kan vragen.

Het is dus verstandig om je bezoek aan het Nintendo Museum ruim van tevoren te plannen. Momenteel worden bijvoorbeeld al reserveringen voor december 2026 aangeboden via de officiële ticketprocedure. Eenmaal binnen kun je bovendien vrij rondlopen tussen de verschillende tentoonstellingen en interactieve onderdelen. Voor sommige activiteiten, zoals de workshop, is op de dag zelf nog een aparte reservering en betaling nodig.