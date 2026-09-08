The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake komt uit op 5 november 2026

Nieuws 1 Jordy Gerritse 8 september 2026
Nintendo heeft tijdens de The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct gameplaybeelden laten zien van de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. Nintendo kiest voor deze game voor ontzettend realistische graphics. Van wat we kunnen zien, wordt dit de mooiste game die de Nintendo Switch 2 te bieden heeft. Daar hoeven we niet lang meer op te wachten, want de remake komt uit op 5 november 2026, exclusief voor de Nintendo Switch 2.
Nintendo heeft de geest van de originele game in leven gehouden, maar innoveert waar nodig en doet dit met kwaliteitsverbeteringen en nieuwe features, waaronder een dag- en nachtcyclus, microfoonondersteuning om de ocarinageluiden te neuriën, te spelen met een replica-ocarina of met de Zelda-Notes-app op je smartphone. Link kan in deze remake ook sprinten, waardoor je niet meer voortdurend vooruit hoeft te rollen.
Check hier beneden de nieuwste trailer:
En hier de volledige gameplay presentatie:
Naast de game komt er een Limited Edition The Legend of Zelda 40th Anniversary Nintendo Switch 2 console, pro-controller, carrying case en controller-stand uit. Deze producten verschijnen al op 29 oktober 2026. In 2027 komen er twee nieuwe amiibo uit in de stijl van de game.
In 2027 verschijnen er nieuwe #amiibo-figuren van jonge Link en jonge Zelda. Hiermee kun je in The Legend of #Zelda: Ocarina of Time voor de Nintendo Switch 2 speciale maskers vrijspelen. pic.twitter.com/ARSTkBkpE8
— Nintendo Nederland (@NintendoNL) September 8, 2026
Tagged as:
Nintendo Switch 2 Ocarina of Time The Legend of Zelda
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 8 september 2026
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