Ubisoft toch onderdeel van XBOX’ Disc-to-Digital programma

Ubisoft begint toch langzaam uit te rollen in het XBOX Disc-to-Digital programma, na dat gister een grote discussie was rondom de studio’s die hier niet aan mee zouden doen.

XBOX rolt dit programma langzaam uit naar fans, waar zij hun fysieke discs kunnen omzetten naar digitale licenses. Ubisoft was een van de studio’s die niet in de lijst voor het programma stond, maar vanaf vandaag begint ook deze studio eraan toe te geven.

Op sociale media, waaronder X, komen er steeds meer meldingen van spelers die Ubisoft titels werkend hebben gekregen via Disc-to-Digital. Volgends Jez Corden van Windows Central zullen meer en meer studio’s aan gaan sluiten in de nabije toekomst.

Momenteel zijn uitgevers als Bandai Namco, SEGA en Square Enix nog niet beschikbaar voor het programma, maar dit kan en zal dus waarschijnlijk snel veranderen. Het is een evoluerend programma, maar zeker een die de industrie op positieve wijze even op de kop zet!

Welke game(s) zou jij graag willen zien in dit programma vanuit XBOX? Laat het ons even weten in de reacties hier beneden! Meer een Nintendo Fan? Check de nieuwe Zelda!