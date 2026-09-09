Eternal Anima onthuld voor 4 maart 2027 op Nintendo Switch 2

Eternal Anima wordt een nieuwe titel met een nieuw soort concept, waar het verleden en heden gelijktijdig gered moeten worden en waar combat een rol hierin gaat spelen! De game verschijnt op 4 maart 2027!

Eternal Anima wordt een nieuwe game vanuit Marvelous. Deze JRPG lijkt enorm veel nieuwe concepten te hanteren. Het is een tijdreis-avontuur, waar de hele combat gebaseerd is op dat concept. Verder is er nog weinig bekend over de game, maar het ziet er zeer zeker uniek uit!