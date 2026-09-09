Eternal Anima onthuld voor 4 maart 2027 op Nintendo Switch 2

Nieuws 7 Malvin Schuivens 9 september 2026
Eternal Anima wordt een nieuwe titel met een nieuw soort concept, waar het verleden en heden gelijktijdig gered moeten worden en waar combat een rol hierin gaat spelen! De game verschijnt op 4 maart 2027!
Eternal Anima wordt een nieuwe game vanuit Marvelous. Deze JRPG lijkt enorm veel nieuwe concepten te hanteren. Het is een tijdreis-avontuur, waar de hele combat gebaseerd is op dat concept. Verder is er nog weinig bekend over de game, maar het ziet er zeer zeker uniek uit!
Prepare for a dramatic time-travel adventure in Eternal Anima, a legacy-driven JRPG where players must save the past to free the future. Coming to Nintendo Switch 2 on March 4! #NintendoDirect pic.twitter.com/9U5ret8s4R
— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 9, 2026
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2027 eternal anima JRPG switch 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 9 september 2026
Jordy Gerritse 9 september 2026
Jordy Gerritse 9 september 2026
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