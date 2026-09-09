Background

Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Nieuws 13 Jordy Gerritse 9 september 2026

Yo-Kai Watch 2

Level 5 en Nintendo hebben een gloednieuwe Yo-Kai Watch-titel aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. De game laat nog wel even op zich wachten. We hebben nog geen releasewindow of gameplaybeelden mogen zien.

De aankondiging van Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain gaat gepaard met een logo en enkele sfeerbeelden die in-engine lijken te zijn. Level 5 is berucht om het aankondigen van projecten die nog jarenlang van ons verwijderd zijn of het licht nooit gaan zien. Laten we hopen dat dit niet geldt voor de onverwachte terugkeer van Yo-Kai Watch, nadat het vierde deel exclusief verscheen voor Nintendo Switch in Japan.

De kort getoonde beelden laten niemand anders zien dan Jibanyan en protagonist Nathan Adams. De Pikachu en Ash Ketchum van de Yo-Kai Watch-franchise. Kijk jij uit naar de terugkeer van de franchise op Nintendo?

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2026 © intheGame  |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation