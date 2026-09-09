Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Level 5 en Nintendo hebben een gloednieuwe Yo-Kai Watch-titel aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. De game laat nog wel even op zich wachten. We hebben nog geen releasewindow of gameplaybeelden mogen zien.

De aankondiging van Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain gaat gepaard met een logo en enkele sfeerbeelden die in-engine lijken te zijn. Level 5 is berucht om het aankondigen van projecten die nog jarenlang van ons verwijderd zijn of het licht nooit gaan zien. Laten we hopen dat dit niet geldt voor de onverwachte terugkeer van Yo-Kai Watch, nadat het vierde deel exclusief verscheen voor Nintendo Switch in Japan.

De kort getoonde beelden laten niemand anders zien dan Jibanyan en protagonist Nathan Adams. De Pikachu en Ash Ketchum van de Yo-Kai Watch-franchise. Kijk jij uit naar de terugkeer van de franchise op Nintendo?