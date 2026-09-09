Persona 4: Revival komt naar Switch 2 op 20 mei 2027

Nieuws 7 Malvin Schuivens 9 september 2026
Persona 4: Revival verschijnt in februari 2027 voor PC en consoles, maar de Switch 2 versie laat ietsje langer op zich wachten en zal verschijnen op 20 mei 2027!
Wij hebben Persona 4: Revival al mogen spelen op Gamescom 2026 en kunnen je vertellen dat deze game wederom ronduit fantastisch speelt. De game komt dus iets later naar de Nintendo Switch 2 dan naar andere consoles. Maar, als Persona 3 een voorbode mag zijn, dan gaat ook deze Switch 2 editie een knaller worden.
”In Persona 4 Revival, legend has it that a mysterious broadcast known as the “Midnight Channel” appears only on rainy nights. The day after it airs, a corpse is found in Inaba, a quiet and peaceful town in rural Japan suddenly thrown into turmoil. To uncover the truth behind these chilling mysteries, you and your friends form an investigation team to unravel the secrets of the Midnight Channel and the bizarre murders. As your adventure unfolds, you face off against “Shadows,” eerie manifestations of individuals’ darker selves. Together, you awaken a hidden power called “Persona” and embark on a journey to prevent more tragedies while uncovering the truth behind the chaos. ”
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Nintendo persona 4 revival switch 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 9 september 2026
Malvin Schuivens 9 september 2026
Jordy Gerritse 9 september 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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