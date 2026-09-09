Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition komt eraan!

Nieuws 1 Malvin Schuivens 9 september 2026
Het tweede deel van Hyrule Warriors, Age of Calamity, krijgt een definitieve versie voor de Nintendo Switch 2 met alles dat bij zo’n editie hoort!
Wij dachten eerst ”huh, Age of Imprisonment is toch pas geleden uit gekomen?” Maar, wat blijkt, het is de voorganger die eindelijk een volledige Switch 2 versie krijgt met verhoogde resolutie, alle bestaande content, nieuwe content én 60 framepies per seconde!
Dit is een aankondiging die we eigenlijk gister hadden verwacht. Toen was er namelijk een speciale Zelda Direct, waar we de volledige onthulling van Ocarina of Time konden zien.
Age of Calamity Definitive Edition zal verschijnen op 25 februari 2027 voor Nintendo Switch 2
Tagged as:
Age of Calamity Definitive Edition Hyrule Warriors switch 2
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 8 september 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment