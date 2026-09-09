Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition komt eraan!

Het tweede deel van Hyrule Warriors, Age of Calamity, krijgt een definitieve versie voor de Nintendo Switch 2 met alles dat bij zo’n editie hoort!

Wij dachten eerst ”huh, Age of Imprisonment is toch pas geleden uit gekomen?” Maar, wat blijkt, het is de voorganger die eindelijk een volledige Switch 2 versie krijgt met verhoogde resolutie, alle bestaande content, nieuwe content én 60 framepies per seconde!

Dit is een aankondiging die we eigenlijk gister hadden verwacht. Toen was er namelijk een speciale Zelda Direct, waar we de volledige onthulling van Ocarina of Time konden zien.

Age of Calamity Definitive Edition zal verschijnen op 25 februari 2027 voor Nintendo Switch 2