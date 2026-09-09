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Kirby and the World Beyond aangekondigd

Nieuws 4 Jordy Gerritse 9 september 2026

Kirby and the World Beyond

Kirby and the World Beyond werd tijdens de Nintendo Direct van 9 september 2026 exclusief aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. De game staat gepland voor release in het voorjaar van 2027.

Nintendo viert in 2027 de 35e verjaardag van Kirby en dat wordt gevierd met Kirby and the World Beyond, een gloednieuwe 3D-game binnen de franchise. Het was de allerlaatste aankondiging van de Nintendo Direct, dus dan weet je dat het met een knaller afsluit.

We zien in deze gloednieuwe 3D-platformer al iconische Kirby-gameplay-elementen en het kleurrijke stijltje dat we gewend zijn. Kirby krijgt opeens weer enorm veel aandacht van Nintendo met Kirby en de Vergeten Wereld, Air Riders en nu dus een heel nieuw deel op de Nintendo Switch 2.

Kirby krijgt een nieuwe kracht in Kirby and the World Beyond. Het lijkt op een krachtigere versie van het Linkzwaard, waar het roze figuurtje de hele wereld mee aan stukken kan snijden.

Zoals je gewend bent van de Kirby-games wordt ook deze game ontwikkeld door Nintendo, waarbij HAL Laboratory het zware werk verricht.

Ga jij aan de slag met dit nieuwe Kirby-avontuur? Deze komt in het voorjaar van 2027 exclusief naar de Nintendo Switch 2.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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