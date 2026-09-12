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Diablo V is al aangekondigd

Nieuws Daniel Glavimans 12 september 2026

Diablo V

Diablo V komt er aan zo heeft Activision Blizzard vandaag aangekondigd. Na het succes van het vierde deel komt er dus vrij snel weer een vervolg op deze populaire franchise! 

Op moment van tikken is Blizzcon bezig wat Activision Blizzard hun eigen evenement is en dat betekent dat er veel nieuws naar buiten komt over producten van het bedrijf. Er komt dus een nieuwe Diablo game aan en deze is vandaag aan het publiek getoond met een ware trailer.

Diablo V

Niet alleen de aankondiging was er vandaag voor het spel maar ook een heuse trailer verscheen die gamers kunnen bekijken. Laten we dus snel op de video link klikken en de trailer eens doornemen.

In de trailer zien we de mooie GCI beelden die we inmiddels gewend zijn bij een Diablo game. De teaser laat niet enorm veel zien behalve dat Diablo V uitkomt in 2029 en dat er veel verdoemenis alweer is in het spel.

Diablo IV is alweer een goeie drie jaar oud en met de aankondiging van het vijfde deel in 2029 is het dus alweer een tijdje tussen de games. Mocht er meer informatie over de game vrijkomen dan lees je dat natuurlijk op onze website.

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