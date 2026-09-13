World of Warcraft: Forever aangekondigd voor 4 november 2026

Nieuws Malvin Schuivens 13 september 2026
BlizzCon is in volle gang en naast Diablo V kondigt Blizzard ook een derde, volledig nieuwe manier om World of Warcraft te spelen met Forever. Zie het als een nieuwe richting vanaf Vanilla, met een aantal toffe ideeën. De game zal op 4 november 2026 verschijnen en krijgt volgend weekend al een beta!
World of Warcraft: Forever is een uitnodiging voor fans en nieuwelingen om de game vanaf een frisse start te proberen. Het gaat niet dezelfde route in dan de moderne- of classic versies, maar gaat een volledig nieuwe route in. Voor altijd een level cap van 60, volledig nieuwe content die nooit het licht heeft gezien en een compleet nieuw verhaal na de base game. Ook lanceert de game met een nieuw ras, duizenden nieuwe quests, nieuwe raids, gebieden, beloningen en de optie om je graphics zowel oud als nieuw in te stellen.
Blizzard wilt hiermee een tijdvriendelijke versie van de game releasen, waar je altijd in kan springen en nooit achter ligt met gear levels. Daarnaast willen ze gewoon compleet nieuwe verhalen vertellen, een aantal ”what if” verhalen inzetten en gewoon vanuit een nieuw creatief oogpunt kijken naar de game waar zoveel mensen tientallen jaren verliefd op werden. Zo zien we ook drie nieuwe gebieden: Mount Hyjal, Riverglades en Zephras Isles. Evenals heel, heel veel nieuwe dialogen, quests en verhalen om te ontdekken.
”WoW: Forever is an invitation to take your first steps in a legendary world of untamed frontiers, warring factions, untold perils, and unseen mysteries. Experience an Azeroth that grows from the roots of WoW’s first age, continually evolving through regular content patches and updates that promise never-ending adventure.”
Vooralsnog kent de game vier edities, waaronder een collector’s editie met beeldje, muismat en in-game bonussen! Maar, er zijn ook verschillende digitale bundels te koop. Om het nieuwe ras te spelen, heb je zo’n bundel in ieder geval al nodig.
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Blizzard BlizzCon FOREVER World of Warcraft WoW
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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