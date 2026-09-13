Aflevering 23 | de volgende gaming console een generationeel verschil

Hoe ziet de next gen gaming console eruit? Krijgen we straks simpelweg een krachtigere PlayStation en Xbox, of staat de traditionele console-generatie op het punt compleet te veranderen? In deze aflevering bespreken Sam, Dave en Malvin alles wat we tot nu toe weten én verwachten van next-gen. Centraal staat Project Helix: de volgende Xbox, die steeds meer de brug lijkt te willen slaan tussen console- en pc-gaming.

De next gen gaming console: hype, hysterie of juist helemaal niks?

Op PlayStation wordt ingezoomd. Hoe groot kan de technische sprong van PS5 naar een toekomstige PlayStation überhaupt nog worden? De stap van PS4 naar PS5 voelde al minder revolutionair dan eerdere generaties. Moeten we daarom stoppen met alleen kijken naar resolutie en graphics en juist meer verwachten van performance, 120 fps, CPU-kracht en nieuwe manieren om een console te gebruiken?

AI-upscaling speelt daar waarschijnlijk ook een steeds grotere rol in. We bespreken PSSR, DLSS en de vraag of fabrikanten echte hardwarekracht gaan vervangen door steeds slimmere reconstructie- en framegeneratietechnieken.

En dan is er natuurlijk de prijs.

Wat als de volgende console €700, €800, €900 of zelfs meer dan €1.000 kost? Waar ligt onze grens? En krijgen we straks misschien een abonnements- of leaseconstructie waarbij je maandelijks betaalt voor je PlayStation of Xbox in plaats van hem daadwerkelijk te kopen?

Daarmee komen we automatisch uit bij digitalisering. Als fysieke games verdwijnen en je console uiteindelijk vooral een toegangspoort naar je digitale bibliotheek wordt, wat betekent dat dan voor eigenaarschap en consumer rights?

Daarnaast bespreken we de belangrijkste reden waarom je überhaupt nog voor een gaming console zou kiezen: de games. Moeten PlayStation en Xbox weer veel harder inzetten op exclusives? Welke game kan een peperdure nieuwe console daadwerkelijk verkopen? The Last of Us Part III? Een nieuwe Killzone? Een oude PlayStation-franchise die terugkeert?

We pakken er ook een reeks quickfire-stellingen bij over 60 fps, backwards compatibility, Valve, exclusives en de vraag of de generatiegrens uiteindelijk helemaal verdwijnt.

Tot slot bespreken we de Xbox Series S. Was het een slimme manier om de gaming console toegankelijk te houden, of heeft de zwakkere hardware juist jarenlang developers en technisch ambitieuze games afgeremd?

De mooie Hot Take van deze week: ”Day-one patches hebben ontwikkelaars lui gemaakt.”

Ben je het ook deze week weer eens of oneens over onze analyses? Of zie jij juist de volgende generatie gaming console met een hele andere blik tegemoet komen? Laat het ons weten in de comments! Loop je achter met de episodes? Luister/kijk dan onze andere podcast episodes ook hier bij!