Fortnite breidt uit met Sora en meer Kingdom Hearts 4 karakters!

Fortnite staat bekend om het toevoegen van vele karakters en samenwerkingen en er komt nu een hele grote aan van Square Enix, Kingdom Hearts! Sora komt niet alleen naar de bouwende shooter van Epic, maar neemt ook nog eens wat vrienden met zich mee.

Zo hoor je een hele tijd niets over deze game en zo lijkt het alsof het spel maandelijks in het nieuws terechtkomt. Kingdom Hearts 4 komt er aan en dat merken we aan alles. Opeens is de game van Square Enix meer en meer in het nieuws en nu met deze samenwerking tussen het bedrijf en Epic Games komen dus de Kingdom Hearts karakters naar het spel toe.

Sora en meer

Dus niet alleen de hoofdpersonage van het spel komt naar het spel toe, maar er komen ook naar geruchten meer karakters. Het officiële X account van Fortnite heeft namelijk vier posts gemaakt met referenties naar de volgende karakters: Sora, Roxas, Kairi, Riku. Het lijkt er dus op dat we de keus kunnen maken om met deze karakters te gaan spelen.

Fortnite

Het spel is natuurlijk al jaren bezig met verschillende samenwerkingen en dit seizoen staat in het thema van gaming. Een mooi moment dus om verschillende franchises met deze game in te zetten. Dit moesten ze bij Square Enix ook gedacht hebben want het lijkt er dus op dat het bedrijf een viertal karakters naar voren schuift die gekocht kunnen worden uit de winkel van Epic Games.

Het bedrijf heeft ook alvast een kleine teaser online gezet waarin je het hoofdpersonage van de franchise alvast kunt bekijken.