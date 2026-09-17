Tokyo Game Show 2026 | Call of Duty: Modern Warfare 4 toont verhaal

Nieuws 10 Malvin Schuivens 17 september 2026
Call of Duty: Modern Warfare 4 brengt ons een Koreaanse setting, maar vertelde nog niet veel over het verhaal na de onthulling van de gameplay, setting en multiplayer. Tijdens de Tokyo Game Show 2026 laat Activision meer zien van het verhaal.
Uiteraard zien we Cpt. Price terug in volle glorie, de kerel wordt geen jaartje ouder. In plaats van Amsterdamse settings met rare Nederlandse dialogen zoals ”portie bitterballen”, gaan we dit keer voor een groot deel van de game naar Korea. Er is spanning daar en Amerika bemoeit zich ermee. De game verschijnt op 23 oktober 2026, maar spelers die de game pre-orderen, kunnen een paar dagen eerder aan de slag!
”From Korea to the farthest reaches of the globe, Task Force 141 faces a war with no borders. Witness the epic conclusion.”
Gister werd er meer getoond van Stranger Than Heaven, dat kan je hier lezen.
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Activision Call of Duty Campaign Modern Warfare 4 Story
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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