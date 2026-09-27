Aflevering 25 | The Blood of Witcher, Dageraad voor Poolse Game Studio’s

Geralt is nog lang niet klaar, maar de vampieren staan al voor de deur. Deze week duiken Sam, Dave en Ozaia in The Witcher 3 Remastered, Songs of the Past en The Blood of Dawnwalker. Een mooie combinatie voor de titel: The Blood of Witcher. Ozaia is eindelijk aan The Witcher 3 begonnen. Hoe houdt de game zich voor een nieuwe speler staande? Wat kan de remaster verbeteren? En belangrijker: waarom heeft hij nog zo weinig Gwent gespeeld?

The Blood of Witcher, Geralt and Coen setting the bar?

Daarna bespreken we Songs of the Past, de terugkeer van Geralt en onze verwachtingen voor de overgang naar Ciri en The Witcher 4. Mag Geralt eindelijk met pensioen, of wacht hem nog een laatste groot avontuur?

Sam en Dave hebben ondertussen The Blood of Dawnwalker uitgespeeld. We bespreken het schrijfwerk, de sfeer, de combat en de opvallende tijdslimiet: dertig dagen om je familie te redden. Voor de één voelt dat als een project met een deadline; de ander gaat gewoon op avontuur. Ook komen vampierhonger, lastige keuzes en onze wensen voor een vervolg voorbij. Ondanks de ruwe randjes wist Dawnwalker Dave weer helemaal in een game te trekken. Was hij het gamen zat, of miste hij gewoon de juiste game?

De Hot Take van de week: “Anime vertelt tegenwoordig betere verhalen dan Hollywood.”

Van One Piece en Dragon Ball tot Studio Ghibli en Christopher Nolan: we bespreken verhalen, animatiestijlen en waarom ondertiteling misschien wel het beste middel tegen eindeloos scrollen is.

Ben je het eens met de Hot Take of speel jij toch liever een potje Gwent in de Witcher 3 voor je Ciri gaat redden? Laat het ons weten in de comments wat je van The Blood of Witcher episode vond! En zoals altijd, check ook onze andere intheGame Podcast episodes!