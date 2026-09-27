Aflevering 25 | The Blood of Witcher, Dageraad voor Poolse Game Studio’s

Nieuws 10 Sam van de Ven 27 september 2026
Geralt is nog lang niet klaar, maar de vampieren staan al voor de deur. Deze week duiken Sam, Dave en Ozaia in The Witcher 3 Remastered, Songs of the Past en The Blood of Dawnwalker. Een mooie combinatie voor de titel: The Blood of Witcher. Ozaia is eindelijk aan The Witcher 3 begonnen. Hoe houdt de game zich voor een nieuwe speler staande? Wat kan de remaster verbeteren? En belangrijker: waarom heeft hij nog zo weinig Gwent gespeeld?
Daarna bespreken we Songs of the Past, de terugkeer van Geralt en onze verwachtingen voor de overgang naar Ciri en The Witcher 4. Mag Geralt eindelijk met pensioen, of wacht hem nog een laatste groot avontuur?
Sam en Dave hebben ondertussen The Blood of Dawnwalker uitgespeeld. We bespreken het schrijfwerk, de sfeer, de combat en de opvallende tijdslimiet: dertig dagen om je familie te redden. Voor de één voelt dat als een project met een deadline; de ander gaat gewoon op avontuur. Ook komen vampierhonger, lastige keuzes en onze wensen voor een vervolg voorbij. Ondanks de ruwe randjes wist Dawnwalker Dave weer helemaal in een game te trekken. Was hij het gamen zat, of miste hij gewoon de juiste game?
De Hot Take van de week: “Anime vertelt tegenwoordig betere verhalen dan Hollywood.”
Van One Piece en Dragon Ball tot Studio Ghibli en Christopher Nolan: we bespreken verhalen, animatiestijlen en waarom ondertiteling misschien wel het beste middel tegen eindeloos scrollen is.
Ben je het eens met de Hot Take of speel jij toch liever een potje Gwent in de Witcher 3 voor je Ciri gaat redden? Laat het ons weten in de comments wat je van The Blood of Witcher episode vond! En zoals altijd, check ook onze andere intheGame Podcast episodes!
Tagged as:
intheGame Podcast inthePodcast The Blood of Dawnwalker The Witcher 3
About the author call_made
Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.
Joel Lemmrich 26 september 2026
Jordy Gerritse 25 september 2026
Joel Lemmrich 24 september 2026
Malvin Schuivens 22 september 2026
Nicholas North 18 september 2026
Jordy Gerritse 14 september 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment