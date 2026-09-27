Review | NBA 2K27

Al jaren speel ik basketbal games, zo ook in NBA 2K27 weer voornamelijk MyCAREER en The City. Dit jaar voelt het allemaal iets anders, niet omdat de game opnieuw is uitgevonden, maar omdat het spelen zelf eindelijk weer lekker aanvoelt.

Ik ga je niet vervelen met een lang verhaal over menu’s, want NBA 2K27 begint helemaal niet met een menu. Je begint gewoon met een balletje. Een old-skool wedstrijdje als de Chicago Bulls, met die hele jaren 90-sfeer erbij. Terwijl je speelt, heb je al snel door dat je in een dynamische tutorial modus bent belandt. In de wedstrijd leer je de benodigde knoppen: schieten, dribbelen, verdedigen. Geen saai instructiescherm of het navigeren door menus, gewoon lekker beginnen met spelen. Een slimme aanpak vind ik zelf.

Dat jaren 90-sausje is trouwens geen toeval. 2K bouwt dit jaar weer verder op het idee van ‘speel door de geschiedenis van de sport heen’, die retro setting hebben in we verschillende vorige games al langs zien komen en schijnbaar valt het nog steeds in de smaak bij de gehele community. Ook in de MyCAREER modus komt de ’90’s-era basketbal ook aan het daglicht.

Kies je eigen pad in NBA 2K27’s versie van MyCAREER

Na die openingswedstrijd, wat je tevens kan labelen als tutorial, mag je zelf kiezen hoe jij je carriëre wilt beginnen. Rechtstreeks naar The City? — voor als je geen zin hebt in verhaaltjes en gewoon wil pleinen. Optie twee: een soort recap van je carrière tot nu toe, waarin je begint in je high school-jaren en uiteindelijk eindigt in de big league.

Als laatste optie kun je kiezen voor MyCAREER Eras. Hiermee speel je in vijf iconische periodes uit de basketbalgeschiedenis. Begin in 1984, precies wanneer Michael Jordan als rookie bij de Bulls komt, met Magic en Bird die elkaar bevechten. Of duik in 1991, vlak voor Chicago’s eerste three-peat. Er zijn ook periodes rond Kobe, allemaal met kloppende rosters, regels en presentatie uit die tijd, tot en met de oude scoreborden aan toe. Dit hebben we in afgelopen NBA 2K games ook al gezien maar toch tof dat het weer erin zit.

Nieuw in NBA 2K27 is het Running Mates systeem dat een feature is in de MyCAREER mode. Het introduceert een computer gestuurde speler die je helemaal kan aanpassen als jouw go-to rechterhand. Het spel volgt hoe jullie samen spelen — van assists tot defensive rotations.. Hoe beter jullie klikken, hoe sterker de duo‑boosts worden, zoals snellere reads, betere spacing en efficiëntere combo‑plays. Speel je langs elkaar heen, dan zakt die synergy juist weg, waardoor het hele duo minder impact heeft. Ook kun je je Running Mate levelen door hem goede commands te geven in-game, zoals het verzoeken van een screen of het coveren van de paint. Hoe beter jij en je maatje het doen, des te meer punten je per game krijgt om zijn attributen te verbeteren.

The City zelf is dit jaar niet veranderd qua layout. Dezelfde winkels, zelfde plekken voor je Daily Rewards, zelfde route naar elke modus. Persoonlijk vind ik het “whatever” want The City heeft nooit meerwaarde gehad in mijn ogen. Geen quests of dingen te doen buiten winkelen, ik loop er vooral even doorheen om m’n dagelijkse Daily Rewards op te halen. Voor die routine is de bekende, ongewijzigde plattegrond prima: ik weet precies waar ik moet zijn, zonder dat ik eerst weer een nieuwe kaart moet leren kennen. Wel is het ergens jammer dat er niet meer tijd en moeite in wordt gestoken om een nieuw gebied te creëeren met dingen te doen die impact hebben op je carriëre.

Wel nieuw dit jaar: mannelijke en vrouwelijke MyPLAYERs spelen nu samen, in plaats van gescheiden. Op papier een leuke toevoeging, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf weinig van heb gemerkt. Als je vooral solo binnenwipt voor je Daily Rewards, zoals ik, hang je gewoon niet lang genoeg rond om dat soort sociale verandering echt te voelen. Voor wie wél actief blijft hangen en pick-up potjes speelt op de pleinen of in The Rec, zal dit waarschijnlijk meer impact hebben dan voor een in-en-uit-speler zoals ik.

Iets gedetailleerder en vergeeflijker

In de vorige delen frustreerde ik me vaak zodra sterkere tegenstanders op het veld kwamen, zowel online of offline. Soms had je echt het gevoel alsof je meedeed voor spek en bonen. In NBA 2K27 is dat gevoel nog steeds, maar iets anders. Layups vallen wat vaker goed, dunken lukt makkelijker (wat al heel eenvoudig was) dankzij de nieuwe Dunk Meter, en de nieuwe animaties, gebaseerd op echte NBA moves, zorgen dat je niet halverwege een beweging vastloopt en de bal verliest.

Je teamgenoten helpen nu ook beter on- en off-ball. Ze dekken slimmer en runnen soms zelfs plays geanticipeerd op jouw speelstijl. Alles voelt voorspelbaarder aan, zo wordt een goeie lay-up wordt niet zomaar geblokt omdat de game daar toevallig zin in had en is er meer ruimte voor error gekomen bij het schieten van de bal in combinatie met verschillende moves. Voor mij, als iemand die vooral MyCAREER en The City speelt, is dit het eerste jaar in tijden waarin de basisgameplay gewoon weer léúk is in plaats van irritant.

Eindelijk geen VRAM-gezeur meer

Een dikke plus aan NBA 2K27 is dat de game flink is geoptimaliseerd. De basis instellingen werden bij mij op z’n hoogst gezet, waarbij ik dit keer geen enkele keer die irritante ‘LOW VRAM’-melding kreeg. Een probleem waar de game de laatste 2 jaar erg mee kampte. Ook niet tijdens drukke wedstrijden met veel spelers en effecten in beeld. Logisch ook, want NBA 2K27 is het eerste deel dat de oude generatie consoles helemaal loslaat. Alle performance optimalisaties kan nu worden getweaked naar de huidige hardware toe, in plaats van dat er rekening gehouden moet worden met een console van tien jaar oud.

Het resultaat van het loslaten van past-gen, zoals de Xbox One en PlayStation 4 is kortere laadtijden en een stabielere framerate. Dit komt omdat de studio zich nu volledig kan focussen op één versie van de game en niet meer moet goochelen met twee of drie verschillende versies. Puur technisch is dit de soepelste NBA 2K die ik in jaren heb gespeeld, en dat merk je op pc extra goed.

Bekend en weinig verrassend

Voor de volledigheid: MyTEAM krijgt in NBA 2K27 een nieuw Player XP-systeem en een grotere Exchange, plus de gebruikelijke nieuwe kaarten om voor te grinden. De MyPLAYER Builder is ook uitgebreid, met 53 badges, Cap Breakers en een nieuw Synergy-systeem. Zelf kom ik hier weinig aan toe, maar het zijn nette toevoegingen.

MyNBA en Blacktop krijgen al helemaal geen grote beurt. Structuur, menu’s, opties: bijna allemaal hetzelfde als vorig jaar. Logisch dat 2K daar de tijd niet in heeft gestoken, want als MyCAREER- en City-speler was ik allang blij dat de energie naar precies dat ging waar ik zelf het meest in zit.

Microtransactions zijn wederom niet vreemd in NBA 2K27, zo leunt de game nog steeds op het proberen van trekken van je portomonnee om currency te kopen. Wil je je personage sneller levelen of gewoon een net wat coolere fit aantrekken? Dan kom je al snel uit bij VC, oftewel Virtual Currency, die je met echt geld bijkoopt. Ook bij het openen van packs, bijvoorbeeld in MyNBA, duw je vaak weer diezelfde VC erin.

Overal in de menu’s krijg je nog steeds van die pop-ups voorgeschoteld die vragen of je niet toevallig VC wil kopen, bijvoorbeeld om de Season Pass mee aan te schaffen. Voor een game die dit jaar z’n best doet om de basisgameplay te verbeteren, blijft dat geldgedreven kantje gewoon hardnekkig aanwezig. En eerlijk? Dat vind ik nog steeds jammer maar het is iets waar we helaas niet omheen komen, omdat NBA 2K27 voornamelijk gericht is voor de amerikaanse markt waar dit soort dingen standaard zijn.

Verdict

Structureel gezien speelt NBA 2K27 op safe. MyCAREER & The City, MyNBA en Blacktop voelen bekend, met wat performance-winst als grootste verschil. Als je op zoek bent naar een compleet nieuwe ervaring van de NBA 2K games dan zul je nog even moeten wachten, die krijg je dit jaar namelijk niet.

Voor mensen die deze game spelen voor MyCareer en The City, is dit gewoon één van de betere belevenis van de afgelopen tijd. De gameplay voelt eindelijk weer leuk en vloeiend, er zit weer een tutorial is (die wel heel erg laagdrempelig is) zodat eventuele nieuwe spelers ook blijven hangen.

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NBA 2K27 is verkrijgbaar voor PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X en Nintendo Switch 2 via verschillende online stores, vanaf 69,99 euro.