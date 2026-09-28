Minecraft krijgt na veertien jaar eindelijk een nieuwe dimensie

Nieuws Ozaia den Heijer 28 september 2026
Minecraft Live is inmiddels alweer een paar dagen geleden, maar deze kon natuurlijk niet blijven liggen. Na meer dan veertien jaar krijgt Minecraft eindelijk een nieuwe dimensie. De Sift wordt de vierde dimensie van de game, naast de Overworld, de Nether en The End.
De Sift maakt eerst zijn debuut in Minecraft Dungeons 2, maar daar blijft het niet bij. Mojang heeft namelijk bevestigd dat de nieuwe dimensie in 2027 ook naar de normale Java- en Bedrock-versies van Minecraft komt. Daarmee krijgt de game voor het eerst sinds The End in 2011 weer een compleet nieuwe dimensie.
De Sift is een behoorlijk kleurrijke en mysterieuze wereld die duidelijk anders moet aanvoelen dan de dimensies die we inmiddels kennen. In Minecraft Dungeons 2 kom je de dimensie tegen via rifts en krijg je alvast een eerste indruk van de nieuwe omgeving, vijanden en andere dingen die er te vinden zijn.
En dat is best bijzonder. Minecraft heeft in de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend veel nieuwe content gekregen, van mobs en biomes tot complete updates, maar een nieuwe dimensie was er al ruim veertien jaar niet meer bij. De Nether werd oorspronkelijk toegevoegd in 2010 en The End volgde in 2011.
Nu mogen we dus eindelijk weer een compleet nieuwe wereld ontdekken.
Voor Dungeons 2 is de Sift natuurlijk een mooie nieuwe toevoeging, maar het echte nieuws zit voor veel spelers in wat daarna komt. In 2027 wordt de dimensie namelijk ook onderdeel van de reguliere Minecraft-game.
Wat je daar precies allemaal kunt verwachten, is nog niet volledig bekend. Mojang heeft al wel laten weten dat de Sift ook in de normale game bedoeld is om te ontdekken, overleven en natuurlijk te bouwen. En laten we eerlijk zijn: na veertien jaar wachten mag daar best iets bijzonders uitkomen.
De Nether en The End hebben inmiddels allebei een flinke geschiedenis binnen Minecraft. De vraag is dus vooral wat de Sift uiteindelijk voor de game gaat betekenen.
Wat vind jij van de Sift? Zie jij jezelf straks urenlang deze nieuwe dimensie ontdekken, of had Minecraft volgens jou iets anders nodig? Laat het weten in de reacties!
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Minecraft Minecraft Live Mojang Sift
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