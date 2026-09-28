Review: Minecraft Dungeons 2

Minecraft is inmiddels zo groot dat je eigenlijk niet meer verbaasd hoeft te zijn wanneer er weer een nieuwe spin-off verschijnt. Na Minecraft Dungeons uit 2020 is het nu tijd voor Minecraft Dungeons 2 ontwikkeld door Mojang Studios en Double Eleven en uitgegeven door XBOX Game Studios. Wederom duiken we de wereld van de ARPG in, met een flinke hoeveelheid vijanden, loot en natuurlijk een heleboel Minecraft-blokjes. Op papier klinkt het als een prima recept, en gelukkig werkt het in de praktijk ook gewoon.

De eerste paar minuten van Minecraft Dungeons 2 maken namelijk meteen duidelijk waar deze game goed in is: lekker hakken. Met een XBOX-controller in de hand voelen de controls soepel en direct aan. Een groep Creepers? Hakken. Een stel zombies? Hakken. Een gigantische groep vijanden die eigenlijk veel te groot is? Nog meer hakken. Het is simpel, maar het werkt verdomd lekker.

Gewoon lekker rammen

De basis van de gameplay is vrij eenvoudig. Je hebt verschillende wapens, ranged aanvallen en een aantal abilities die je kunt gebruiken. Ondertussen vliegen de nieuwe wapens en stukken gear je om de oren. Voor je het weet staat er alweer een nieuw zwaard in je inventory dat nét iets betere statistieken heeft dan het exemplaar dat je drie minuten geleden nog zo geweldig vond.

Dat loot-systeem werkt daardoor precies zoals je van een ARPG verwacht. Je blijft kijken wat er beter kan en ondertussen kun je lekker experimenteren met verschillende combinaties. Het grote voordeel is dat Minecraft Dungeons 2 je daarbij niet meteen verdrinkt in ingewikkelde skill trees en honderden statistieken. Een andere speelstijl proberen is daardoor lekker laagdrempelig.

Vooral voor spelers die normaal weinig met ARPG’s hebben, is dat een goede keuze. Je kunt gewoon beginnen met spelen en gaandeweg ontdekken wat voor uitrusting bij je past.

En dit is nieuw!

Er is overigens wel degelijk het nodige aangepast ten opzichte van het eerste deel. Zo kun je je personage uitgebreider uitbouwen met losse helmen, chestplates, leggings en laarzen, zijn er talismans met bonussen en krijg je met enchanted books meer controle over je gear. Ook wapens en uitrusting zijn uitgebreider dankzij verschillende rarities, effecten en aanvalspatronen.

De wereld is daarnaast groter en met elkaar verbonden, springen is toegevoegd en ook de co-op is uitgebreid naar maximaal vier spelers met onder andere cross-play. Met de Soul Storms is er bovendien een soort endgame toegevoegd waarin gebieden tijdelijk worden overspoeld door sterkere vijanden en betere loot. Op papier dus genoeg nieuwe systemen, al voelt niet alles tijdens het spelen even vernieuwend aan.

Maar, een van de opvallendste nieuwe toevoegingen is de Sift, een compleet nieuwe dimensie die ook naar de gewone versie van Minecraft komt. Daarmee is het bovendien de eerste nieuwe dimensie voor Minecraft in jaren. De Sift ziet er behoorlijk anders uit dan de bekende Minecraft-werelden en geeft Minecraft Dungeons 2 meteen een wat vreemdere, kleurrijkere uitstraling. Voor een franchise die al jaren vooral aan het uitbreiden is met nieuwe mobs, biomes en andere content, is een compleet nieuwe dimensie toch wel even wat anders.

Maar hebben we dit niet al gezien?

Daar begint alleen ook het grootste probleem van Minecraft Dungeons 2. Hoe langer je speelt, hoe duidelijker het wordt dat dit vooral meer Minecraft Dungeons is.

De game is groter, er zijn nieuwe gebieden en er is genoeg nieuwe gear om te verzamelen, maar de basis verandert nauwelijks. Je loopt naar een gebied, komt een groep vijanden tegen, mept ze in elkaar, pakt de loot en loopt weer door. Vervolgens gebeurt eigenlijk precies hetzelfde.

Op zichzelf is daar niets mis mee. Een goede gameplay-loop hoeft niet iedere vijf minuten compleet op z’n kop te worden gezet. Alleen wordt het hier na verloop van tijd wel erg voorspelbaar. Zeker omdat de grotere wereld niet altijd meer te bieden heeft dan simpelweg langere stukken lopen tussen de gevechten door.

Soms voelt het daardoor alsof de game vooral groter is gemaakt omdat een vervolg nou eenmaal groter moet zijn. Terwijl juist de simpelheid van het eerste deel ook een bepaalde charme had.

Nog eentje dan

Toch heeft Minecraft Dungeons 2 die vervelende eigenschap dat je steeds denkt: ah, nog eentje dan.

Nog één gebied. Nog één nieuw wapen. Nog even kijken wat die nieuwe vijand doet. En voordat je het weet ben je alweer een paar uur verder.

Dat komt vooral doordat de combat gewoon goed aanvoelt. De verschillende wapens hebben genoeg verschil in hun aanvallen en het blijft leuk om een gigantische groep mobs tegelijk van het scherm te vegen. Een Creeper die je nét op tijd een ravijn in mept voordat hij ontploft? Heerlijk.

Het probleem is alleen dat er buiten die combat weinig gebeurt. De game probeert met wat platforming en verschillende soorten opdrachten voor afwisseling te zorgen, maar dat werkt niet altijd even goed. Vooral het springen voelt af en toe wat onhandig en wanneer een simpele sprong je vervolgens de dood in jaagt, is dat vooral irritant.

Samen is leuker

Waar Minecraft Dungeons 2 wel duidelijk van profiteert, is co-op. Samen door een gebied heen trekken, elkaar weer tot leven wekken en ondertussen alle loot bij elkaar verzamelen maakt de simpele gameplay een stuk leuker.

Dat is eigenlijk ook waar dit soort games het beste tot hun recht komen. Met een paar vrienden wordt een relatief simpele gameplay-loop al snel een avondje vermaak. Solo wordt veel sneller duidelijk hoe weinig variatie er daadwerkelijk in de game zit.

De game doet er bovendien alles aan om het makkelijk te maken om samen te spelen. Spelers kunnen tijdens een avontuur aansluiten en je kunt snel naar elkaar teleporteren wanneer iemand weer eens compleet de verkeerde kant op is gelopen.

Waar is Minecraft?

Een ander punt blijft de naam Minecraft Dungeons. Want hoewel de game er onmiskenbaar uitziet als Minecraft, voelt het lang niet altijd zo.

Het grote succes van Minecraft komt natuurlijk voor een enorm deel door de vrijheid. Bouwen, slopen, ontdekken en vooral zelf bepalen wat je met de wereld doet. In Minecraft Dungeons 2 wordt die vrijheid vrijwel volledig ingeruild voor een vrij rechttoe rechtaan ARPG-ervaring.

Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar het voelt soms een beetje alsof de Minecraft-saus vooral over een bestaande dungeon crawler heen is gegooid. De bekende mobs en blokkerige omgevingen zijn leuk om te zien, maar er wordt maar weinig gedaan met de creatieve kant van de franchise.

Visueel werkt het overigens wel. Vooral de verschillende omgevingen en het gebruik van licht zorgen ervoor dat de game er een stuk sfeervoller uitziet dan je misschien zou verwachten. De nieuwe Sift dimensie springt daarbij vooral in het oog en zorgt voor wat broodnodige afwisseling.

Meer, maar niet per se beter

Daarmee blijft uiteindelijk vooral één gevoel hangen: Minecraft Dungeons 2 is een prima game, maar weet niet helemaal duidelijk te maken waarom hij er moest komen.

De controls zijn goed, de combat is lekker en het loot-systeem werkt. Met vrienden is het bovendien gewoon een leuke manier om een avondje mobs in elkaar te slaan. Daar is weinig mis mee.

Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten voor wie deze game gemaakt is. Minecraft Dungeons 2 is duidelijk bedoeld als een laagdrempelige introductie tot het ARPG-genre, met simpele systemen en weinig ingewikkelde buildcraft. Voor kinderen en spelers die nog niet bekend zijn met dit soort games, is dat juist een voordeel. Niet iedereen zit te wachten op een skill tree waar je eerst een YouTube-tutorial van twintig minuten voor nodig hebt.

Alleen voelt het vervolg op veel momenten alsnog alsof er vooral méér van het eerste deel is gemaakt. Een grotere wereld, meer gear en meer vijanden klinken op papier natuurlijk leuk, maar zonder genoeg nieuwe ideeën begint de boel uiteindelijk behoorlijk repetitief te worden.

Voor wie nog nooit een ARPG heeft gespeeld, is Minecraft Dungeons 2 daardoor een prima instapper. Voor wie het eerste deel al kent, is het vooral de vraag hoeveel zin je hebt in nog een rondje hakken.

Want lekker spelen doet het zeker. Nu nog iets vinden om daadwerkelijk voor terug te komen.

Minecraft Dungeons 2 komt 29 september uit op PC, XBOX Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Ga jij het spelen? Laat ons weten waarom wel, of niet!