Pokémon toont 4 nieuwe Delta Reign promos

Nieuws Nicholas North 29 september 2026
Het is een groot jaar voor Pokémon. Met nog een aantal releases in aantocht en natuurlijk de 30th anniversary gekte is er nog genoeg te doen rondom Pokémon en natuurlijk de Pokémon TCG. Zo nu ook weer een aantal nieuwe promos voor de aankomende set: Delta Reign
Delta Reign, de laatste nieuwe set van het jaar, zal op 6 november verschijnen. In de tussentijd krijgen we natuurlijk nog een aantal celebrations producten. In hoeverre mensen aandacht (of geld over) zullen hebben voor Delta Reign moet nog maar blijken. De hype rondom de celebrations producten is enorm. Mocht je deze straks willen verkopen verwacht dan lange rijen, hogere prjizen en natuurlijk heel veel scalpers.
Wil je toch wat pakjes openen? Dan is Delta Reign misschien wel een goede set om op te pakken. Niet te groot, ontzettende toffe art en genoeg verschillende producten in de line up. Zo ook de build & battle deck.
The Pokémon company heeft vier pre-release promo kaarten voor de Delta Reign expansion onthuld. De battle & build boxes zullen 1 van de 4 promos bevatten. Dit zijn Enamorus, Masquerain, Kommo-o en Magmortar. De promos zullen een Delta Reign logo in de hoek van de artwork hebben. Naast de promo kaart krijg je in de box een pre-built deck bestaande uit 40 kaarten, met daarnaast nog 4 booster packs. De pre-release events zullen op 24 oktober beginnen in deelnemende Play! Pokémon winkels. Een mooie kans om de trading card game op te pakken
Voor de trading card game zelf lijkt Delta Reign in ieder geval een grote set te worden. Meer Mega Pokémon ( uit de legends Z-A game ) zullen hun TCG debut maken en er komt een split-stadium mechanic.
Wil je dus even ontsnappen aan de celebrations gekte, wil je simpelweg geen halve dagen in de rij staan voor de kans op een paar kaarten, en wil je toch weer bezig zijn met de TCG dan is dit misschien wel de geschikte set.
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Pokémon Pokémon TCG TCG trading card game
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