Review | EPOMAKER x AULA AE75 Max

Samenwerkingen in de gaming accessoire-industrie zijn vrij uitzonderlijk, maar EPOMAKER en AULA slaan toch de handen ineen voor een wel heel bijzonder toetsenbord. De AE75 Max is een 75% mechanisch toetsenbord dat voor een zachte prijs veel te bieden heeft. Wij trekken het bord uit elkaar (niet letterlijk) en geven jou onze mening!

EPOMAKER is zeker geen vreemde voor ons, maar AULA daarentegen wel een beetje. Dus een samenwerking tussen wat we kennen en wat nieuw voor ons is, lijkt op een spannende review. Dat is het ook, want blijkbaar weten beide merken goed hoe ze samen moeten werken. Hoe vergelijkt deze samenwerking met andere keyboards van EPOMAKER?

Design en bouwkwaliteit

De EA75 Max weet direct op te vallen met zijn compacte 75%-formaat, waarbij je ondanks de kleinere behuizing nog steeds beschikt over de functietoetsen. De opvallendste elementen zijn de metalen volumeknop en het kleine TFT-scherm aan de rechterkant. Vooral de combinatie van het scherm, de RGB-verlichting en de verschillende kleurstellingen geeft het toetsenbord een wat luxere uitstraling dan je op basis van zijn prijs zou verwachten. Het ontwerp is bovendien duidelijk anders dan de eerdere AULA F75-modellen, waardoor het niet simpelweg aanvoelt als een re-release van een bestaand toetsenbord.

Hoewel de behuizing volledig uit kunststof bestaat, voelt de EA75 Max stevig aan. De verschillende onderdelen sluiten netjes op elkaar aan en dankzij de gasket-mount constructie en meerdere layers voor demping, voelt het bord tijdens het typen minder hard en hol aan. De onderzijde is voorzien van rubberen voetjes en twee standen om de hoek aan te passen. Natuurlijk mist de kunststof behuizing het premium gevoel van een aluminium toetsenbord, maar gezien de prijs is de bouwkwaliteit bovengemiddeld. De combinatie van een stevige constructie, PBT-keycaps en de relatief zware behuizing van ongeveer 960 gram maakt dat de EA75 Max zeker niet goedkoop aanvoelt.

Al met al een strak ontworpen en stevig gemaakt toetsenbord voor onder de €80,-. Extra bonuspunten voor de okergele accenten en de draaibare volumeknop die een enorm lekkere clicky draai heeft. Het schermpje zelf is fijn, maar ook een beetje overbodig. Daar reken ik het toetsenbord niet op af, maar het voelt hier meer als een gimmick, dan een functioneel iets. Je kan er bijvoorbeeld wel je batterijpercentage op zijn, wat op zich een kleine bonus is.

Cotton Candy switches

Onder de keycaps vinden we de eigen switches van AULA, die in combinatie met de gasket-mount constructie zorgen voor een erg fijne typervaring. De toetsen voelen soepel aan en hebben een prettige, niet al te zware aanslag. Ook tijdens langere schrijfsessies blijft het bord comfortabel typen. De demping doet hier goed zijn werk, waardoor de EA75 Max bovendien een aangenaam geluid produceert. Het is geen extreem luide of holle klank, maar juist een wat voller en zachter geluid.

Wat ik vooral prettig vind, is dat de EA75 Max niet alleen voor gamers interessant is. De switches voelen snel genoeg aan voor games, maar zijn tegelijkertijd comfortabel voor dagelijks gebruik en het schrijven van teksten. Dankzij de hot-swappable PCB kun je bovendien eenvoudig andere switches plaatsen wanneer de standaard switches niet helemaal jouw ding zijn. Daarmee geven EPOMAKER en AULA je voor deze prijs behoorlijk wat vrijheid om het toetsenbord naar eigen smaak aan te passen.

Alhoewel het geluid van dit bord lekker klinkt, is de ”silent” term een beetje misleidend. Het toetsenbord is niet luid, maar ook zeker niet zo silent als andere toetsenborden uit onze tests, waaronder ook die van EPOMAKER.

Software en connectiviteit

Een toetsenbord met een schermpje en zoveel RGB vraagt natuurlijk om wat software. De EA75 Max maakt hiervoor gebruik van een eigen programma van EPOMAKER. Hier kun je eigenlijk alles aanpassen wat je verwacht: toetsen opnieuw instellen, macro’s maken, de RGB-verlichting aanpassen en natuurlijk het TFT-scherm van een eigen afbeelding of GIF voorzien. Dat toevoegen van zo’n GIF kan alleen via de bekabelde verbinding overigens, wat dan weer een nadeel is voor draadloze gebruikers. Daarnaast vind ik de implementatie ervan niet fantastisch.

Al met al is de software compleet, maar erg outdated en onoverzichtelijk. Ik blijf erbij, EPOMAKER verdient voor al hun geweldige producten een fatsoendelijk stukje software dat werkt voor alles, modern oogt en werkt. Dat zou de ervaring zó veel beter maken.

Qua connectiviteit zit het gelukkig wel goed. Je kunt de EA75 Max via USB-C, Bluetooth of de meegeleverde 2.4GHz dongle verbinden. Vooral die laatste optie is interessant voor gamers, aangezien je daarmee net als via USB een polling rate van 1000Hz krijgt. Bluetooth is met 125Hz wat meer gericht op dagelijks gebruik. Tijdens het gamen merk je dan ook weinig verschil tussen bedraad en 2.4GHz. De toetsen reageren snel en de verbinding blijft stabiel. Precies wat je van een gaming-georiënteerd board verwacht dus.

Verdict

De samenwerking tussen EPOMAKER en AULA is met de AE75 zeker geslaagd. Het is niet het beste toetsenbord dat ik ooit vanuit EPOMAKER heb getest, maar het heeft wel een goede indruk achtergelaten voor AULA, een merk dat voor ons nieuw was. Ik hoop dat beide merken vaker samen gaan werken in de toekomst, met betere software, een beter TFT-scherm en vooral met het vasthouden van alles dat verder heel goed z’n werk doet.

Wat ik daarnaast prettig vind aan het 75%-formaat, is dat je niet meteen een hoop functionaliteit hoeft op te geven voor een compacter bureau. Je krijgt nog steeds je pijltjestoetsen, functietoetsen en een aantal extra knoppen, terwijl er naast je muis net wat meer ruimte ontstaat. Dat maakt de EA75 Max wat mij betreft een fijne middenweg tussen een traditioneel full-size toetsenbord en een veel kleiner 60% model.