Animal Crossing New Horizons ziet grootste lancering ooit

Animal Crossing New Horizons verscheen afgelopen vrijdag exclusief voor de Nintendo Switch. Voor sommige in Nederland al iets eerder door de sluiting van winkelketen Game Mania. New Horizons kent de grootste openingsweek voor Animal Crossing ooit!

Nintendo’s kleurrijke second life game verkoopt in het eerste weekend 3,5 keer meer exemplaren dan New Leaf op de 3DS. En dan hebben we digitale exemplaren niet eens meegeteld! New Leaf had het vorige record voor de franchise. Animal Crossing New Horizons verkoopt daarnaast meer exemplaren in de eerste week dan alle opening weken van Animal Crossing games bij elkaar. Het is een groot succes dus en dat blijkt. In alle eerste weken van Nintendo Switch titels verkoopt Animal Crossing het meest. Als we Sword en Shield bij elkaar optellen dan heeft Pokémon nog steeds de leiding.

Een andere game die ook verscheen afgelopen vrijdag was Doom Eternal. Met ongeveer een derde minder aan verkochte aantallen verschijnt deze op de tweede plaats. Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de markt in het Verenigd Koninkrijk en wijken dus iets af van het totaalbeeld. Wél geeft het een ruwe schets over het succes die Nintendo in een hele korte tijd boekt met Animal Crossing New Horizons op de Nintendo Switch.

Ben jij al aan de slag gegaan met de kleurrijke Switch titel? Je kunt extra beloningen in de wacht slepen zodra je je Pocket Camp account koppelt met je Nintendo account op de Switch. Nintendo Switch Online spelers kunnen via de e-shop een mat downloaden. Deze is vervolgens verkrijgbaar via de automaat via Nook Miles.

De game krijgt ook enorm positieve cijfers van de media. Op dit moment draagt de game gemiddeld een score van 91 op Metacritic.