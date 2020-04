Defusekids en Sector One winnen Dutch en Belgian League

De eerste spring split van de Dutch en Belgian League zit erop. Na twee maanden van strijd met verrassingen en waar gemaakte verwachtingen, zijn er twee teams die met de winst vandoor gaan. Sector One bleef ongeslagen in België en plaatste zich voor de play-ins van European Masters. In Nederland was het Defusekids die met de winst vandoor ging en zich nu mag klaar maken voor de play-ins. Hoe beide teams dat hebben gedaan lezen jullie hier.

We beginnen in Nederland bij de Dutch League. We namen vorige week al een aftrap met de eerste play-off games. Team THRLL wist in de tweede game te winnen van Dynasty met 2-1. In de derde game nam Team THRLL op tegen Defusekids. Defusekids weer terug op het juiste pad, had geen enkele moeite met het verslaan van Team THRLL. De game eindigde in een 2-0 uitslag. Daarna was het tijd voor de finale van de play-offs. De twee favorieten stonden weer tegenover elkaar. PSV Esports tegen Defusekids. De finale werd er één om van te genieten. Beide teams gingen volle bak en de vier games die werden gespeeld waren allen even spannend. Uiteindelijk wist Defusekids met 3-1 de finale te winnen.

In de Belgian League waren we al gekomen bij de derde game in de play-offs. Timeout Esports nam het op tegen RSCA Esports. Hoewel de game eindigde in een 2-0 score voor Timeout Esports, waren beide games spannend tot aan het einde van de serie. Timeout Esports nam het voor een tweede keer op tegen Sector One. Sector One die nog geen enkele game verloor, was ook in de finale oppermachtig. De finale werd met 3-0 gewonnen door Sector One en daarmee eindigde Sector One volledig ongeslagen. Zowel Sector One als Defusekids kunnen zich nu opmaken voor de play-ins van de European Masters. Hopelijk weten beide teams het hoofdtoernooi te bereiken.