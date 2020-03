Playstation 5: Meer informatie op 18 maart van Mark Cerny

Start de locomotief want de trein gaat rollen! Next gen komt er aan en eindelijk krijgen we meer informatie over de volgende generatie Playstation. Waar Microsoft deze week cruciale informatie onthulde over de werking van de nieuwe Xbox, is de zet nu aan Sony.

Sony antwoord met een kort en bondige Tweet. Deze zegt niets meer en niets minder dan dat Mark Cerny op 18 maart 17:00 Nederlandse tijd meer informatie gaat geven over de architectuur van de Playstation 5. Hoe beïnvloed deze systeem architectuur de toekomst van gaming? Daar gaan we snel achter komen. Playstation volgt zoals we gewend zijn altijd dezelfde strategie op met een ‘antwoord’ op Microsoft’s onthulling. Microsoft staat dit maal iets beter in de markt dan met de aankondiging van de Xbox One, dus het zijn geen simpele inkoppertjes dit keer. Hoe gaat Sony antwoorden op de door Microsoft innovatieve onthullingen?

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games. Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

Veel fans gingen er al langzaam van uit dat de lange stilte vanuit Sony niet doorbroken ging worden door de uitbraak van het coronavirus, maar blijkbaar wel. Xbox lijkt op schema te liggen en gaat de Xbox Series X uitbrengen in het najaar. Gaat Sony dit ook nog lukken met alle berichten over vertraagde onderdelen en mogelijke gevolgen van de uitbraak? Hopelijk krijgen we hier morgen ook meer informatie over.

Zet het in je agenda. 18 maart 17:00 op Playstation Blog zien we meer over de Playstation 5!