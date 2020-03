Record aantal Switch consoles verkocht door Animal Crossing

In Japan heeft Animal Crossing er voor gezorgd dat er in een week tijd meer Nintendo Switch consoles over de toonbank zijn gegaan dan tijdens de lancering van het apparaat in 2o17. Afgelopen week zijn er 392 duizend Nintendo Switch exemplaren verkocht in Japan.

Als we dit vergelijken met de lancering van het apparaat zijn dit er zo’n 60 duizend meer. Tijdens de lanceringsweek werden er 330 duizend exemplaren verkocht. Tijdens de release van Pokémon Sword en Pokémon Shield werden er 180 duizend Nintendo Switch consoles verkocht.

Animal Crossing New Horizons is tevens meer dan 1,8 miljoen keer over de toonbank gegaan in Japan. We weten natuurlijk al dat Animal Crossing een gigantische lancering is voor Nintendo. Vooral nu we allemaal in quarantaine moeten zien te overleven. De game is fysiek in bijna alle winkels uitverkocht. Het internet stroomt over met Animal Crossing berichten. Spelers delen massaal hun creatieve kunstwerken, kledingstukken en vondsten. Heb jij al een haai gevangen?

Ook bij ons buurland over de oceaan is de game goed ontvangen. De game wist in de openingsweek meer exemplaren te verkopen dan in de openingsweek van alle voorgaande delen bij elkaar. Heb jij nog een fysiek van Animal Crossing weten te bemachtigen?

Met welke titel ga jij de quarantaine tijd door aankomende weken? Ga jij ook je digitale eiland helemaal opfleuren terwijl je hoopt op het tarantula eiland zodra je een mysterieus eiland bezoekt?