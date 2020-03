Review: One Punch Man: A Hero Nobody Knows

We zijn er weer, met een nieuwe anime game! Dit maal is het aan One Punch Man om zijn glanzende hoofd wederom op mijn scherm te brengen. Gaat de game het redden tussen de enkele succesvolle anime titels? Lees het in onze review.

Anime games komen en gaan, sommigen daarentegen, blijven aan de top staan. Dit jaar is Dragon Ball Z Kakarot uitgekomen, een game die deels afstapt van het arena-fighting gedoe. Kakarot werd dan ook goed ontvangen. Ditzelfde geld meestal ook voor de Naruto Ninja Storm en One Piece Pirate Warrior titels! Andere anime games zijn niet slecht, maar hebben een gebrek aan uniekheid, persoonlijkheid en originaliteit. Laten we kijken hoe One Punch Man: A Hero Nobody Knows dit aanpakt!

in het begin

One Punch Man vertelt gebruikelijk het verhaal van Saitama, een held die zo sterk is, dat hij iedereen met ‘one punch’ aan gorden kan meppen. Zijn heldenleven is eigenlijk vrij saai, zou je kunnen zeggen. Hij haat zelf hoe sterk hij is. A Hero Nobody Knows laat jou om die reden ook niet een verhaallijn spelen als Saitama. De game laat je beginnen met het maken van jouw eigen held of heldin. De creation zelf is wel leuk, maar niet uiterst bijzonder. Je start als nieuwe recruit bij de Hero Association en je wordt gezet in de laagste categorie (C). Je zal jezelf moeten opbouwen om te gaan vechten met echte, grote schurken. Lecture Man staat altijd klaar om je te hulp te schieten als je niet weet wat je te doen staat. Het is de bedoeling dat je begint met klusjes oplossen voor burgers. naarmate je een hoge rang krijg in de associatie, zullen er moeilijkere missies verschijnen. Zo begin je op een begeven moment te vechten tegen echte vijanden, in plaats van hopen dat je ooit sterft door een bezem die te hard op je hoofd valt. Uit verveling, uiteraard. De game legt wel heel mooi uit hoe je van zero to hero kan en moet gaan, door hard te werken en te trainen.

One Punch Man doet hetzelfde als iedere game met RPG elementen. Je behaalt nieuwe levels voor je personage en speelt om de zoveel levels nieuwe actieve of passieve skills vrij. Saitama is eigenlijk maar een klein personage en dat is wel een tof aspect. Saitama is natuurlijk de hoofdrolspeler van de anime zelf, maar omdat hij zo sterk is, moet de game hier rekening mee houden. Dat doen ze goed, maar daar kom ik later op terug. Wat het toffe aan de verhaalkant is, is dat side-characters als Tornado en Silver Fang zo meer spotlight krijgen. De game focust zich dus niet direct op het hoofdpersonage, maar ook de wereld en mensen eromheen.

City-Z

A Hero Nobody Knows ziet er zeer zeker niet slecht uit voor een anime game. Personages komen duidelijk naar voren en iedereen is van elkaar te onderscheiden. Waar dit soort games op grafisch gebied meestal achterblijven, is het hergebruiken van veel assets. Zo hebben alle ‘normal’ enemies vaak dezelfde gezichten om maar een voorbeeld te noemen. One Punch is daar geen uitzondering in. Al met al ziet de game er niet slecht uit, maar met een gebrek aan liefde op bepaalde grafische puntjes.

City-Z dient als groot ‘gemeentehuis’ voor de game. Veel anime maken gebruik van de bekendere stad in de serie om te gebruiken als hub. Zo doet Naruto dit bijvoorbeeld met de Hidden Leaf. Net als in Naruto, zit One Punch’s City-Z, vol met winkels om jouw personage uit te breiden. Je kan kleding kopen, accessoires, dingen voor in je eigen woning en ga zo maar door. Geen originele toevoeging aan de game, maar wel een toffe! Hier merk je op bepaalde momenten wel dat characters die nodig zijn voor nieuwe missies er gewoon niet zijn, tot je even opnieuw inlaad.

ONE PUUUUNCH

A Hero Nobody Knows is een arena fighter, verrassing. Maar, de game werkt met een iets meer traditionele manier van vechten: Combo’s! Je werkt, net als in Naruto, met tag teams. Je speelt dus 1 personage, en kan dan vervolgens 2 extra personages mee nemen, die je tijdelijk kan oproepen tijdens gevechten. Er zijn negen verschillende vechtstijlen om te masteren. Gameplay is waar deze game de juiste kant op gaat. Er zijn sterke ideeën voor de gameplay en de game zelf. Helaas voelt de game wel vaak unbalanced, omdat je werkt met een systeem waar 1 vechtstijl sterker is dan de ander, ondanks hoe je het meestert. Helaas loopt de game vaker op lage frame-rates te balanceren, wat de gevechten wel eens vervelend kan maken.

Saitama in gevechten brengen zou uitermate oneerlijk zijn, daarom is het mogelijk om een slapende Saitama te kiezen, eentje die zwakker is dan de normale Saitama. buiten dat is het zo dat, als iemand Saitama kiest in zijn team, er een timer zit op de hero. Hij krijgt namelijk geen damage en verslaat zijn vijand in 1 klap. Je kan hem na 3 minuten in de game krijgen.

Verdict

One Punch Man: A Hero Nobody Knows is zeer zeker geen slechte game. Maar net als veel andere anime adaptaties, blijft deze game overeind staan door de goede ideeën die de game heeft, zoals het later introduceren van Saitama in gevechten. Maar, helaas komt de game niet al te goed te zijn recht in veel aspecten, waar de grootste valt onder persoonlijkheid. One Punch onderscheidt zich niet per sé van andere anime titels en dat is jammer. A Hero Nobody Knows is echter een aanrader voor fans van de serie, puur om de kijkervaring nu ook te kunnen spelen.