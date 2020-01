Review: Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot neemt spelers mee terug in de tijd. Gohan is weer een kind en de Saiyan Saga wordt voor de zoveelste keer opnieuw verteld. Weet CyberConnect2 er in te slagen om een goede Dragon Ball titel op de kaart te zetten? Find out in the next episode of… Dragon Ball Z!

De game begint in het bos, niet ver van Chi Chi’s huis af. Goku en Gohan zijn op een missie, ze moeten voedsel verzamelen voor een maaltijd. Kort wordt uitgelegd hoe de game in elkaar steekt en hoe je bepaalde spullen makkelijker kunt zien in de wereld om je heen. Na een korte introductie begint het allemaal langzaam bekend uit te zien wanneer Raditz een verschijning maakt om te kijken hoe Kakarot er voor staat met het vernietigen van de aarde. We weten allemaal wel hoe dat is afgelopen.

Nog een keer!

Saiyan Saga, Frieza Saga, Cell Saga, Majin Boo Saga, we kunnen ze ondertussen wel dromen, maar we gaan ze gewoon nog een keer helemaal af in Dragon Ball Z Kakarot. Het is voor mij alweer een tijdje geleden sinds ik Z of Kai gekeken heb dus zo erg vond ik het niet. Wél weet je steeds wat je te wachten staat dus je komt niet echt voor verrassingen te staan. Tenminste, als je alle optionele nevenmissies overslaat. De nevenmissies nemen je even weg van de rode draad en focussen zich op gebeurtenissen die zich afspelen in de Dragon Ball Z die je nog niet eerder hebt kunnen zien. Tijdens de anime worden deze gebeurtenissen vaak niet getoond, maar zijn wel gebeurt. Er wordt dus een soort van klein zwart gat opgevuld.

De kleine, maar vaak hilarische nevenmissies laten je bijvoorbeeld op zoek gaan naar de vieze blaadjes van Meester Roshi. Of een chef kok die undercover is bij de Frieza Force vraagt je om ingrediënten te zoeken op de planeet Namek. Helaas bestaan de missies vaak uit niets meer dan enkele voorwerpen verzamelen of een groep vijanden verslinden. Gelukkig verrijken de missies je wél met kleine details in het Dragon Ball universum.

RPG?

Dragon Ball Z Kakarot zou een RPG moeten zijn, maar daar blijkt weinig van terecht te komen. De semi-open wereld waar je in speelt huist verschillende activiteiten zoals camperen, vissen, Z orbs verzamelen, zwervende vijanden en meer, maar het blijft allemaal best beperkt. Daarnaast zijn alle activiteiten erg repetitief. Je eerste vis vang je net als je honderdste vis en alle Z orbs die je verzamelt in de wereld verschijnen opnieuw zodra je de map opnieuw in komt. Het is namelijk geen grote open wereld waar je in speelt maar je beschikt over een wereld map waarin je naar verschillende grote gebieden kunt reizen. Naarmate je verder komt in het verhaal krijg je toegang tot meer gebieden.

Buiten het chronologische verhaal die je volgt, die per stap nieuwe nevenmissies opent ben je in principe vrij om te bewegen en dingen te doen, maar nogmaals is er niet erg veel om te doen. De focus wordt echt gelegd op het verhaal en de cinematische actie tijdens cutscenes en gevechten. Hierbij merk je dus ook dat Kakarot niet echt een fighting game is.

Epische gevechten

Ondanks je enorm veel tijd kwijt bent aan het knokken met de bekende schurken uit de franchise komt er weinig tactiek bij kijken. Het merendeel van de tijd spam je de aanval-knop in en laad je je Ki op om speciale krachten mee te gebruiken zoals de vertrouwde Kamehameha! In bepaalde gevechten heb je support personages die je ondersteunen. Zo vecht je met Gohan tegen Frieza terwijl Krillin en Vegeta met je mee vechten. Naarmate je een tijdje aan het knokken bent kunnen ook je support personages speciale aanvallen doen en kan je de krachten van elkaar combineren voor een speciale Z move.

De gevechten zijn echt het punt waar de game volledig tot zijn recht komt. Ieder gevecht met een uniek personage is episch. Je vliegt van hot naar haar en kunt vijanden door bergen heen slaan net zoals je gewend bent uit de serie. Zodra je vijanden over de grond sleurt zal er een spoor zichtbaar blijven om maar even te laten zien met hoeveel kracht er gesmeten wordt tijdens de gevechten. Daarnaast gebruiken vijanden bekende signature moves waar je vaak niet erg veel aan kunt doen. Zo zal enkel Nappa gebruik maken van zijn bekende Volcano Explosion die enorm veel schade doet en een krater achterlaat in de grond. Je kunt er voor kiezen om speciale vormen aan te nemen zodra je ze hebt ontgrendeld zoals Kaio-ken en Super Saiyan. Deze vormen komen met zowel voor- als nadelen, maar het ziet er in ieder geval zeer wreed uit!

RPG elementen die er wél toe doen

Tijdens het spelen en het voltooien van nevenmissies en hoofdmissies ontgrendel je nieuwe personages voor je community board. Dit menu zorgt er voor dat je passieve bonussen kunt ontgrendelen die de rest van de game actief zijn. Je kunt spelen met deze personages om ideale combinaties te maken. Door verschillende personages bij elkaar te plaatsen versterken ze elkaar kracht. Plaats je Goku en Gohan bij elkaar zal je een ‘vader en zoon’ bonus krijgen en zo zijn er voor alle personages wel verschillende combinaties die je kunt maken.

Je kunt de personages ook afzonderlijk sterker maken door ze cadeautjes te sturen. Je vind deze cadeautjes tijdens het spelen van missies en andere activiteiten. Door cadeau’s te sturen stijgt het vriendschapsniveau van deze personage waarna je nieuwe voorwerpen krijgt. Er zijn verschillende community boards die zich focussen op verschillende bonussen zoals meer XP, meer Kracht, extra voedselbonussen en ga zo maar door. Daarnaast heeft ook ieder personage een skill tree waarin je speciale krachten sterker kunt maken door upgrades te kopen met Z orbs.

Verdict

Dragon Ball Z Kakarot is niet de RPG die je verwacht, maar daarentegen wél een steengoede Dragon Ball game. In mijn ogen zelfs de beste! Er zijn hier en daar wat elementen die zich iets te lang doortrekken. Zoals de Z orbs, maar de game maakt alles goed met het toffe verhaallijn, brute gevechten en cinematische momenten. Het is ontzettend tof om de wereld van Dragon Ball op je eigen vrijheid te gaan ontdekken. Alhoewel er niet heel veel te ontdekken valt. Voelt het enorm tof aan om rond te vliegen met je Saiyan door de oud futuristische steden en weide vlaktes met bergen en dinosaurussen. Cyberconnect2 laat je voelen als een Super Saiyan inclusief de ongekende kracht die deze personages in hun mars hebben. Het uiten van de geweldige Dragon Ball actie in gameplay is tot op heden enorm lastig gebleken. Dragon Ball Z Kakarot krijgt dit voor elkaar. En het voelt geweldig!

Pluspunten

Bomvol actie

Bomvol actie Wereld verkennen op eigen houtje

Wereld verkennen op eigen houtje Nooit eerder getoonde lore

Nooit eerder getoonde lore Epische gevechten

Minpunten

Niet echt een RPG repetitieve nevenactiviteiten